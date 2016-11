Regio vrijdag, 4 november 2016

Geen Zwarte Piet bij gereformeerde scholen

Leeuwarden - De twintig Friese en Groningse gereformeerde basisscholen die aangesloten zijn bij de koepel Noorderbasis, hebben afscheid genomen van Zwarte Piet. In overleg met alle schooldirecteuren is besloten Sinterklaas voortaan te laten vergezellen door een Schoorsteenpiet, een Roetveegpiet, een Regenboogpiet, een Stroopwafelpiet of een Witte Piet.

De scholenkoepel volgt het advies van de Kinderombudsman om Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken en er een figuur van te maken die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaas-traditie. ,,We willen dat het een leuk feest blijft", zegt directeur Roelof van den Berg. ,,De Kinderombudsman is duidelijk geweest. De bijeffecten van het fenomeen Zwarte Piet willen we niet. Of we daar op onze scholen ooit iets van gemerkt hebben? We weten dat er wel eens kleine incidenten op school plaatsvinden, die neigen naar een vorm van discriminatie. Een bijdrage aan pesten, uitsluiting of discriminatie kan heel subtiel gebeuren."

Eerder maakte de zender RTL bekend Zwarte Piet op televisie te vervangen door andere pieten. Wat de NTR - die de Sinterklaasjournaals voor de NOS verzorgt - doet, is nog niet bekend, maar aanpassingen zijn al aangekondigd. Van de andere basisschoolkoepels in Fryslân is nog niet bekend hoe zij dit jaar omgaan met Zwarte Piet.

Geen piet

De gereformeerde scholen van Noorderbasis mogen zelf weten door welke helpers ze Sinterklaas laten vergezellen bij zijn bezoek aan school. Helemaal geen piet is ook een optie, maar Van den Berg heeft nog niet vernomen dat een school daarvoor kiest.

Het personeel en de ouders zijn eergisteren per brief op de hoogte gebracht. ,,Er zijn ouders die het erg waarderen dat we helderheid hebben verschaft, maar ik heb ook reacties gehad van ouders die het jammer vinden dat de oorspronkelijke traditie verloren gaat."

Noorderbasis heeft in Fryslân scholen in Buitenpost, Dokkum, Drachten, Harlingen, Kootstertille, Leeuwarden en twee in Heerenveen. Daarnaast zijn er vier gereformeerde scholen in het Groningse Westerkwartier in Grootegast, Leek, Oldehove en Zuidhorn.

