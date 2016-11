Sport donderdag, 3 november 2016

Zomer beëindigt per direct voetbalcarrière Almelo - Ramon Zomer heeft per direct een punt achter zijn voetballoopbaan gezet. De voormalig verdediger van sc Heerenveen viel begin augustus in de uitwedstrijd van Heracles Almelo tegen FC Arouca uit met een knieblessure en ziet geen kans meer om van die kwetsuur te herstellen. ,,Mijn knie is hartstikke slecht. Het gaat gewoon niet meer", verzuchtte de 33-jarige Heraclied, die tussen 2011 en 2014 tachtig keer het shirt van sc Heerenveen droeg, gisteren bij het bekendmaken van het nieuws. ,,Verschillende behandelingen zijn al niet meer mogelijk, zo slecht is mijn knie eraan toe. Ook in het dagelijks leven voel ik dat het niet goed zit. Als ik ontzettend mijn best zou doen, zou het wellicht ooit nog een keer mogelijk zijn om een wedstrijd te voetballen. Maar dat is een veel te groot risico, dat ik niet wil nemen." In totaal speelde Zomer meer dan driehonderd wedstrijden op het hoogste niveau. Nadat hij zijn carrière bij FC Twente was begonnen, verruilde hij het rode tricot in de zomer van 2008 voor dat van NEC. Eerst op huurbasis, later in vast dienstverband. Via sc Heerenveen kwam de geboren Almeloër in 2014 bij de club uit zijn geboorteplaats terecht, waarvoor hij uiteindelijk 54 wedstrijden speelde en vier keer scoorde. In 2006 behoorde Zomer tot het Jong Oranje van coach Foppe de Haan, dat dat jaar in Portugal de Europese titel won. Het hele verhaal leest u in het Friesch Dagblad van vandaag.

