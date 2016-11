Sport donderdag, 3 november 2016

Breuer kijkt uit naar duel met 'oude liefde´

Eigenlijk was hij na zijn vertrek bij sc Heerenveen in 2012 door menig voetbalvolger al afgeschreven voor de eredivisie. Maar nadat zijn avontuur bij NEC op een mislukking was uitgelopen, klimt Michel Breuer bij Sparta Rotterdam weer uit het dal. Terug op het hoogste niveau is hij op zijn 36e als aanvoerder de onbetwiste leider van de Kasteelclub. ,,Wie had dat gedacht? Ik in ieder geval niet."

Lars Goerres

Het was een opmerkelijk tafereel, zo op een donkere maandagavond in mei eerder dit kalenderjaar. Breuer had Sparta enkele uren eerder naar het lang verwachte kampioenschap in de eerste divisie geschoten. En dus was het feest op Het Kasteel. Een fan op leeftijd was zó door het dolle heen, dat hij de matchwinner persoonlijk wilde bedanken. Waar de geboren Gouwenaar ook ging, overal stond de supporter klaar om zijn held te overladen met telkens dezelfde vreugdekreet: 'BREUER, BREUER, BREUER’.

Het filmpje, waarin Breuer en zijn fan in een ietwat ongemakkelijke omhelzing in de catacomben van Het Kasteel te zien zijn, verscheen diezelfde avond nog op diverse internetsites en werd een landelijke hit. De hoofdpersoon zelf bleef, nuchter als hij is, rustig. ,,Ik heb het allemaal over me heen laten komen. Het was lachen, maar ook niet meer dan dat. Of ik die man daarna nog gesproken heb? Nee. Hij zal na het zien van de beelden denk ik niet de behoefte hebben gehad om nóg een keer in het nieuws te komen."

Het hele verhaal leest u in het Friesch Dagblad van vandaag.

