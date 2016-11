Regio donderdag, 3 november 2016

Pleeggezin voor ouder kind is moeilijk te vinden

Het is de Week van de Pleegzorg. Tiny Alting, werkzaam bij de afdeling werving, selectie en training van Jeugdhulp Friesland, vertelt over de pleegzorg in de provincie. Elk jaar worden er in vijftig tot zestig nieuwe pleeggezinnen ingeschreven.

Wat doen jullie om pleegzorg onder de aandacht te brengen?

,,Vorig jaar hebben we het groots aangepakt. Dit jaar liften we mee met de landelijke campagne Supergewone mensen gezocht. We hebben de aftrap gehad in het gemeentehuis in Drachten, waar we een roll-up banner hebben staan met een foto van een achtjarig pleegkind. Die zal de komende maanden rondreizen langs zoveel mogelijk gemeentehuizen."

Uit onderzoek van Pleegzorg Nederland blijkt dat de landelijke campagne niet het gewenste effect heeft gehad.

Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Door de campagne is pleegzorg breed onder de aandacht gebracht. Uiteindelijk gaat het om hoeveel pleeggezinnen je er netto aan overhoudt en dat heeft inderdaad minder goed uitgepakt, al zijn er grote verschillen tussen provincies. Bovendien kunnen de aanmeldingen nog steeds komen."

Hoe is het hier dan?

,,Van een nijpend tekort, wat ik hoor bij collega-instellingen, is geen sprake bij ons. We zoeken steeds naar pleeggezinnen, maar we hebben geen wachtlijst. Friese gezinnen blijven zich redelijk goed aanmelden."

,,In de praktijk is het wel lastig om een geschikt pleeggezin voor oudere kinderen te vinden. Wat we merken, is dat het bij pleegouders die zelf kinderen hebben, het beter past om een jong kind te plaatsen. Voor pleegouders die zelf geen eigen kinderen hebben, is het soms ook wenselijker om een jonger kind in huis te krijgen dan een beginnende puber. Kinderen van twaalf hebben ook al veel meegemaakt en hebben meer hun eigen persoontje gevormd. Het kan voor pleegouders lastig zijn om daarmee om te gaan. Maar onderzoek is nodig om te kijken waar het precies aan ligt."

Wat kunt u zeggen over huidige beleid?

,,Het beleid van de overheid is erop gericht dat kinderen - met hulp - zo lang mogelijk thuis wonen en minder snel uit huis worden geplaatst. Uithuisplaatsing is een ingrijpende en laatste stap. Als kinderen in een pleeggezin terechtkomen, hebben ze vaak al veel meegemaakt en is de problematiek complexer. Daarnaast hebben ze soms al in verschillende pleeggezinnen gewoond, of is er een terugplaatsing naar huis geweest en hebben ze al een lange weg gehad voor ze op de goede plek terechtkomen."

Waarmee moeten pleegouders rekening houden?

,,We bereiden pleegouders voor op alle mogelijke scenario’s die ze kunnen tegenkomen. Veel mensen hebben het idee van een roze wolk: waar er vijf kunnen eten, kunnen er ook zes eten. Pleegouderschap vraagt niet alleen om aanmoediging langs een hockeyveld of een tiener door het eindexamen heen loodsen, maar vooral om te kijken áchter het gedrag. Een kind met een verstoorde hechting kan een patroon laten zien van aantrekken en afstoten. Je zou ze willen omarmen of opvangen, maar ze hebben bepaalde overlevingsmechanismen waardoor ze je op afstand houden. Dan moet je beseffen dat het kind jóú niet afwijst, maar dat het moeite heeft om hulp te accepteren. Ook samenwerken met de ouders en de hulpverlening is een belangrijke competentie. Een medewerker van Pleegzorg komt gemiddeld iedere vier tot zes weken over de vloer om de ontwikkeling van een pleegkind te volgen."

