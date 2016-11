Regio donderdag, 3 november 2016

Onderzoek naar scholenfusie in vier dorpen

Leeuwarden - De acht basisscholen in Eastermar, Jistrum, Noardburgum en Tytsjerk kunnen opgaan in vier fusiescholen. Dat hebben scholenkoepels pcbo Tytsjerksteradiel en Opo Furore besloten in samenspraak met de betreffende scholen. Of het ook echt tot een fusie komt, hangt er vanaf of er voldoende draagvlak is voor het samengaan van de christelijke en openbare basisscholen.

Dat maakten de beide scholenkoepels gisteren bekend. Volgens de beide besturen is het voortbestaan van een of beide scholen in de vier dorpen in de toekomst problematisch, vanwege dalende leerlingenaantallen. ,,Soms niet op de korte termijn, maar wel op langere termijn", zegt Jan Sijtsema, bestuursvoorzitter van pcbo Tytsjerksteradiel. ,,Wij vinden dat het in deze gevallen wenselijk is om te onderzoeken of het tot een fusie kan komen."

Niet kleiner

">Met het oog op bevolkingskrimp deed de gemeente Tytsjerksteradiel vorig jaar onderzoek naar een toekomstbestendige spreiding van basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente. In alle dorpen zijn rondetafelgesprekken gevoerd met ouders en dorpsbelangen over de toekomst van deze voorzieningen. Volgens Sijtsema beseffen de inwoners van de betreffende dorpen dat er iets moet gebeuren om goed onderwijs te behouden. ,,Uit de gesprekken blijkt bijvoorbeeld dat ouders in sommige gevallen zeggen: 'Het kan nu nog, maar de klassen moeten niet veel kleiner worden. Dan willen we dat ons kind naar een grotere school gaat.’"

De basisscholen zitten momenteel allemaal boven de landelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen. In Eastermar en Noardburgum zijn de christelijke basisscholen veruit het grootst, met elk ruim honderd leerlingen. De openbare basisscholen hadden hier per 1 oktober dit jaar respectievelijk 30 en 46 leerlingen. Ook in Jistrum heeft de christelijke basisschool meer leerlingen dan de openbare: 66 tegenover 39. In Tytsjerk is dat andersom: 90 tegenover 42.

In de dorpen moet wel voldoende draagvlak zijn voor een fusie, vinden de koepels.

Het voorstel van de besturen is voorgelegd aan de medezeggenschapsraden en schoolleiding. Ook ouders zijn op de hoogte gesteld. Vanaf januari worden zij verder geraadpleegd over hun standpunt ten opzichte van een eventuele fusie, al mogen de scholen op eigen tempo aan dit traject beginnen.

Urgentie

In de Trynwâlden zijn ook gesprekken gevoerd over de toekomst van het basisonderwijs, maar de uitkomst is dat hier voorlopig niet naar een fusie wordt gekeken. Algemeen directeur Teunis Wagenaar van Opo Furore: ,,Hier bleek toch veel verschil van mening te zijn, in de dorpen en ook bij de scholen. Ze zitten nog niet op één lijn en hebben meer tijd nodig. Daarom hebben we besloten hier nu nog niet te beginnen. Ook is de urgentie hier minder groot."

Personeel hoeft zich volgens hem geen zorgen te maken. ,,Die hebben een werkgelegenheidsgarantie. Daarnaast is er natuurlijk verloop, waarmee we het een en ander kunnen opvangen."

De fusiescholen moeten 'identiteitsrijke ontmoetingsscholen’ worden, zoals de besturen dat noemen. Sijtsema: ,,Dat houdt in dat er ruimte wordt gegeven aan beide identiteiten. Hoe dat wordt ingevuld wordt per plaats bekeken."

