Regio donderdag, 3 november 2016

Staten laken vage stukken van provincie Leeuwarden - De periodieke rapportages van de provincie moeten beter. Het is voor Statenleden op dit moment niet goed mogelijk om hun controlerende rol uit te voeren. Die kritiek uitten verschillende fracties gistermiddag tijdens de commissievergadering over de provinciale begroting voor 2017 en de laatste bestuursrapportage. Volgens de Statenleden geeft de provincie per onderwerp een te beknopte uitleg van de laatste stand van zaken. De discussie werd aangezwengeld door Jan Waterlander (50Plus). Hij zei dat de algemene doelstellingen die de provincie noemt, niet te controleren zijn. Als voorbeeld noemde hij dat de provincie aandacht wil besteden aan het verminderen van eenzijdige ongevallen. ,,Dêr kinne wy it wol mei iens wêze. Mar letter moatte wy kontrolearje hoe’t it kollezje it docht. Op basis fan dizze begrutting, de kadernota’s en de beliedsbrieven kin ik dat net fêststelle." Moeilijk te volgen PvdA´er Remco van Maurik wees erop dat de provincie in achtereenvolgende beleidsstukken vaak met doelstellingen komt die inhoudelijk enigszins van elkaar verschillen. Daardoor is het moeilijk te volgen voor Statenleden of doelen worden gehaald. ,,Door de bomen zie je het bos niet meer." Bovendien, aldus Van Maurik, worden sommige doelstellingen bij nieuwe stukken weggelaten. In de bestuursrapportage vermeldt de provincie aan de hand van een stoplichtsysteem per doel of die wordt gehaald of niet. ,,Ik neem al jaren de bestuursrapportage niet meer serieus, met al die groene bolletjes", zei GrienLinks-Statenlid Retze van der Honing. ,,Het is een gezelschapsspel geworden dat een hoop tijd kost en helemaal niet effectief is." Margreet Mulder (D66): ,,Je ziet wel kleuren en beschrijvingen staan, maar wij missen de opgave waaróm dat zo is. Waarom is geld niet besteed, waarom schuift het door?" Ook Sybren Posthumus van coalitiepartij FNP wenst meer uitleg. ,,Jo wolle witte wat der krekt dien is. It kin wol wat wiidweidiger." Coalitiepartijen CDA en SP waren positiever. ,,Als ik meer wil weten, dan ga ik naar de betreffende ambtenaar en vraag ik die het hemd van het lijf", zei Fenna Feenstra (SP). ,,Hij stuurt me dan de technische informatie." Epistel Volgens Feenstra is dat een normale gang van zaken. ,,Ik zou ervoor willen hoeden dat we een heel epistel met alle details over de schutting krijgen geworpen." Wel vroeg Feenstra om een extra overzicht met financiële knelpunten en meevallers. Provinciale Staten spreken volgende week woensdag verder over beide stukken. Waterlander wil dan voorstellen om als proef één deelonderwerp van de begroting te kiezen, die de komende maanden op een andere manier wordt uitgewerkt.

