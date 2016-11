Economie donderdag, 3 november 2016

Innoveren, groot denken en trots zijn in Silicon Valley

San Francisco - Think big, act big. Je kunt beter met een goed product gelijk de wereld veroveren dan te werken aan een perfect product en daarna rustig uit te breiden. Dat is de boodschap die Gerard van der Schaar stevig in zijn oren heeft geknoopt na dag twee van een zesdaagse Friese ondernemersreis naar Silicon Valley.

,,Hier is echt de gedachte: we pakken de wereld. Dat is wel een eyeopener voor mij", zegt Van der Schaar van MG Energy Systems in Leeuwarden aan de telefoon. ,,Als bedrijf staan we juist op dat kantelpunt: focus je nog verder op techniek of zoek je een investeerder en ga je het avontuur aan. Die wereldwijde ambitie hebben we toch wel."

MG Energy Systems werkt met negen mensen aan het omzetten van zonne-energie naar stroom in accu’s. Het bedrijf kreeg bekendheid door het leveren van onderdelen aan deelnemers van races voor zonneboten en -auto’s. Nederlandse universiteiten wonnen daar internationale wedstrijden mee.

,,We hebben vandaag een afspraak bij Stanford University om te kijken of we hen ook componenten kunnen leveren", meldt Van der Schaar. ,,Met een bedrijf dat zonnecellen met hoog rendement maakt van materialen uit de ruimtevaarttechniek, hebben we afgesproken elkaars producten te promoten."

