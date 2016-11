Sport woensdag, 2 november 2016

'Koele Kinge´ Zandringa wil stap naar top maken

Leeuwarden - Dat ze hard kan zwemmen is bekend in Fryslân. In de zomer heeft ze het zwembad van Drachten verlaten en vanaf augustus zwemt de in Sint Annaparochie geboren Kinge Zandringa haar baantjes in het Nationale Trainings Centrum te Amsterdam. De achttienjarige is blij met de keuze die ze heeft gemaakt en dit weekeinde wil ze zich laten zien op het Open Nederlands Kampioenschap kortebaan in Hoofddorp. ,,Daar wil ik gewoon hard zwemmen en zien hoever ik kan komen."

Piet Jan Nauta

Na een mislukte Olympische Spelen voor de Nederlandse zwemploeg in Rio de Janeiro deze zomer, staat de volgende generatie zwemsters inmiddels te trappelen langs de rand van het zwembad. Kinge Zandringa is één van die talenten. De specialiteit van het huis? De vlinderslag. Daarbij zit ze al tegen de top aan, maar de definitieve stap omhoog moet in Amsterdam gezet worden. ,,Ik leer hier elke dag en maak flinke stappen vooruit", vertelt ze enthousiast. ,,Er is zoveel meer mogelijk hier. We werken met een camerasysteem onder water en daarmee kun je gelijk beelden van jezelf terugzien. Dan roepen de trainers je uit het zwembad en dan kun je samen de beelden bekijken. Daar leer ikveel van."

Zandringa zwemt haar eerste meters bij zwemvereniging Orca in Leeuwarden, onder leiding van coach Henri Koek. Hij houdt zijn oude pupil nog nauwlettend in de gaten. ,,Tot haar veertiende hebben wij met elkaar te maken gehad", vertelt hij. ,,In die tijd maakte ze grote stappen en plaatste ze zich voor het eerst voor een internationaal toernooi. Op haar specialiteit de vlinderslag staan inmiddels alleen maar grote namen en medaillewinnaars op grote evenementen boven haar op de ranglijst. Dus dat zegt wel wat. "

Het hele verhaal leest u in het Friesch Dagblad van vandaag.

