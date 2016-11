Sport woensdag, 2 november 2016

Greate Pier maakt zich op voor rugbyinterland

Leeuwarden - De rugbysport in Nederland zit in de lift. Het ledenaantal van rugbyclub Greate Pier uit Leeuwarden verdubbelde in het afgelopen jaar van tachtig naar meer dan honderdzestig leden en op zaterdag is het gastheer van een internationaal duel. Een Engels militair team neemt het op tegen een Schots militair team in de strijd om de Inverdale Cup. En daar zijn ze in Leeuwarden flink trots op. ,,Het is fantastisch dat deze officiële bekerwedstrijd op ons terrein gespeeld wordt", jubelt voorzitter Jouke Lemke van Greate Pier.

Het is niet zonder reden dat de wedstrijd op Friese bodem gespeeld wordt. Exact honderd jaar geleden werd het duel ook gespeeld in Leeuwarden, toen op het terreinv an voetbalclub LAC Frisia 1883. ,,Het was in een tijd dat Nederland neutraal was in een wereld die in brand stond", legt Lemke uit. ,,Tijdens de Eerste Wereldoorlog verdedigden Engelse soldaten de stad Antwerpen, maar zij waren niet opgewassen tegen de aanvallen van het Duitse leger. De Britten besloten Nederland binnen te trekken. Ze werden in Groningen geïnterneerd, want ze terugsturen naar België zou een oorlogsmisdaad zijn. Ze werden gehuisvest in een kamp met houten barakken, dat ze zelf omdoopten in Timbertown."

De 'Engelse soldaten’ bleken manschappen te zijn van de First Royal Navy Brigade en waren eigenlijk mariniers. Zij stonden onder rechtstreeks bevel van de minister van Marine Winston Churchill en werden in de volksmond ook wel 'Churchill’s Little Army’ genoemd.

,,De militairen wilden wat terugdoen voor de gemeenschap hier in het Noorden en leerden ze de sporten cricket en rugby", legt Lemke uit. ,,Er werden twee rugbywedstrijden gespeeld in 1916. Eentje op 16 april en een op 5 november. Daar kwamen per wedstrijd 2500 betalende toeschouwers op af. Dat was ontzettend veel voor die tijd. De prijs van de kaartjes varieerden van een kwartje tot .....

