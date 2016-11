Regio woensdag, 2 november 2016

Noordwest-Frysl‚n krijgt mobiele supermarkt Tzummarum - ,,Ik bin bliid dat we op dizze wize wer in winkel hawe", zegt Tineke Huizinga uit Tzummarum. ,,As ik wat ferjitten bin moat ik no spesjaal nei Frjentsjer of Sint Annaparochie. Dan bist samar trije ketier kwyt." In de oude SRV-wagen van Henk Stuiver ontmoet ze haar dorpsgenoot Eke Grond. ,,Sa treffe jo mekoar ek wer ris!" roept Grond. Volgens de dames is het een stuk stiller geworden op straat sinds de Spar vier jaar terug verdween. Grond: ,,DÍrnei koene wy noch nei de Coop yn Minnertsgea, mar dy is sŻnt de simmer ek ticht." Stuiver opende zijn mobiele supermarkt gisteren voor het eerst bij zorgcentrum Nij BethaniŽ. ,,De bewoners stonden buiten al in de rij toen ik aan kwam rijden", vertelt hij. Stuiver is eigenaar van de Coop in Sexbierum. Hij wil met zijn mobiele supermarkt vooral ouderen beter bedienen. ,,Ouderen kunnen vaak zelf het huis niet meer uit om boodschappen te halen en zijn dan afhankelijk van een bezorgdienst." Stuiver heeft zelf ook een bezorgdienst. Hij kreeg sinds de sluiting van de supermarkt in Minnertsga veel telefonische bestellingen binnen vanuit Nij BethaniŽ. ,,Er zat veel tijd in het verwerken van die bestellingen. Door naar de mensen toe te gaan hoop ik efficiŽnter te kunnen werken en een deel van die bestellingen weg te nemen." Nostalgie De wagen werd oorspronkelijk gebruikt door een melkboer. ,,Hij is ruim twintig jaar oud. Ik heb hem zelf bestickerd en laten overspuiten in het oranje van de Coop." Stuiver is enthousiast over zijn nieuwe winkel. ,,Je hebt meer contact met de klanten. Eigenlijk ga je hiermee terug naar de basis." Hij staat in eerste instantie twee dagen in de week in Tzummarum. ,,Ik ga niet langs deuren maar heb twee vaste standplaatsen." Daarnaast staat hij twee dagen per week in Oosterbierum. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties