Regio woensdag, 2 november 2016

Elkander wordt nieuwe naam Pasana-huizen Dokkum - De woonzorgcentra van de voormalige zorgkoepel Pasana werken voortaan onder een nieuwe naam: Elkander. De Kwadrantgroep nam in 2015 de zeven verzorgingshuizen over van Pasana. Deze organisatie werd eind 2014 failliet werd verklaard. De naam van de oude zorgkoepel werd eveneens overgenomen, maar had een negatieve bijklank bij bewoners in de streek, merkten de medewerkers. De organisatie besloot daarom een enquête te houden onder bewoners, familieleden, bezoekers en bij andere zorgrelaties. Ze mochten kiezen uit het handhaven van Pasana, een van de andere merknamen van de Kwadrantgroep (zoals De Friese Wouden) of voor iets heel nieuws. ,,70 prosint keas foar it lêste. In hiel dúdlik sinjaal", aldus regiomanager Nely van der Sluis. Het gaat om Dongeraheem in Dokkum, Talma Hûs en Talma Hoeve in Feanwâlden, De Skûle in Metslawier, Spiker in Ternaard, De Hale in Damwâld en De Stelp op Ameland. Om duidelijkheid richting de gemeenten te creëren valt oook woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen voortaan onder Elkander. Nu opereert dat verorgingstehuis nog onder de vlag van De Friese Wouden. ,,Mar dat is alllinnich mar lêstich. Dan moast mei twa petten op ûnderhandelje", aldus Van der Sluis. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 november

