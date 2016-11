Regio woensdag, 2 november 2016

OM vindt geen strafbare feiten bij crash F-5 Bitgum - Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de crash van de Zwitserse F-5 bij Bitgum. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare zaken. De Koninklijke Marechaussee en de luchtvaartpolitie hebben het feitenonderzoek, dat onder leiding stond van OM Oost-Nederland, deze week afgerond. De F-5 van het Zwitserse stuntteam Patrouille de Suisse stortte op donderdag 9 juni neer bij Bitgum. De straaljager kwam in botsing met een andere F-5, toen ze oefenden voor de Luchtmachtdagen op vliegbasis Leeuwarden. De piloot van het neergestorte vliegtuig raakte gewond. Er lopen nog twee onderzoeken naar de crash. Het onderzoek van de Zwitserse overheid is waarschijnlijk medio 2017 klaar. Ook het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is nog niet afgerond. Het is onbekend wanneer dat klaar is. Dat bovenstaande onderzoeken nog niet afgerond zijn maakt niet uit voor het onderzoek van het OM, meldt persvoorlichter Barbara van Heerde. ,,De onderzoeken staan los van elkaar. Ons onderzoek is wel naar de andere onderzoekers gestuurd." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 november

