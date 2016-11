Regio woensdag, 2 november 2016

RIVM verzamelt korrels uit kunstgrasveld Grijpskerk - Het RIVM is gisteren begonnen met het inzamelen van rubbergranulaat van kunstgrasvelden in Nederland. Vandaag worden onder meer de kunstgrasvelden van Grijpskerk en Haren bezocht. In totaal gaan zes onderzoeksteams van het RIVM bij honderd clubs in heel Nederland langs. ,,Bij welke clubs we precies langsgaan, kan ik niet vertellen. We zijn ook nog druk aan het regelen. Daarnaast willen we er niet te veel ruchtbaarheid aan geven, om een zo natuurlijk mogelijk situatie te creëren. Het gaat wel om wetenschappelijk onderzoek", aldus een woordvoerder. De onderzoekers willen nog voor de kerstvakantie conclusies presenteren over de veiligheid van de rubberen korrels die op het kunstgras worden gestrooid. Na een uitzending van het programma Zembla is onrust ontstaan over een mogelijk verband tussen het rubbergranulaat en kanker. Het RIVM zelf had eerder op basis van literatuuronderzoek gesteld dat het materiaal veilig is, maar doet op last van minister Schippers van Volksgezondheid nu ook veldonderzoek. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 november

