Regio dinsdag, 1 november 2016

Meer botsingen door gebruik telefoon in auto

Leeuwarden - Het aantal bij verzekeraars geclaimde aanrijdingen in Fryslân is fors gestegen. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Het gaat daarbij om ongevallen waarbij gemotoriseerd verkeer is betrokken. Afleiding, met name door telefoongebruik achter het stuur, wordt als belangrijkste oorzaak gezien voor het groter aantal ongelukken.

In 2014 noteerde het Centrum voor Verzekeringsstatistiek in Fryslân 22,5 verkeersongevallen per duizend inwoners. In 2015 was dit 25,5. Fryslân is daarmee, op Groningen en Drenthe na, wel de provincie met het laagste ongevallenrisico in het verkeer. In Noord-Brabant (37,5) en Limburg (35,3) ligt dit risico het hoogst.

Het aantal ongevallen met auto´s is vorig jaar landelijk met 8 procent toegenomen. In 2014 waren het er nog 462.000 met particuliere auto´s, maar in 2015 waren het er meer dan een half miljoen, blijkt uit cijfers van de verzekeraars. Het totale aantal verkeersclaims - dus ook één- en tweezijdige aanrijdingen met vrachtauto´s, bestelbusjes en leaseauto´s - nam met 6,5 procent toe van 790.000 in 2014 tot 841.000 in 2015.

Volgens de verzekeraars is afleiding door de smartphone een van de belangrijkste oorzaken van meer schade. Het verbond pleit voor een onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van een telefoon in het verkeer en voor meer handhaving door de politie op de weg. Ook zet het verbond in op het Deltaplan verkeersveiligheid en extra overheidsgeld voor verkeersveiligheid. ,,Het gaat om het telefoneren en het gebruik van sociale media tijdens het rijden, al zijn daar geen harde cijfers over", zegt algemeen directeur Richard Weurding van het verbond.

Lees verder in het Friesch Dagblad van 1 november 2016

Reacties: