Regio dinsdag, 1 november 2016

Nederland vindt Wadden mooiste natuur Amsterdam - ,,We zijn verschrikkelijk blij", is de eerste reactie van Jorien Bakker van Staatsbosbeheer nadat gisteravond bekend is geworden dat het Nederlandse publiek het Waddengebied tot mooiste natuurgebied van het land heeft uitgeroepen. De Veluwe en de Hollandse Duinen werden respectievelijk tweede en derde. De jury voegde zelf het deltagebied Biesbosch en Haringvliet als vierde winnaar toe. De uitslag werd in het tv-programma De wereld draait door bekendgemaakt. Staatsbosbeheer is een van de organisaties die het Waddengebied had voorgedragen voor de verkiezing. Naast de eer krijgt het gebied 300.000 euro om het Waddengebied nog meer te promoten. Bang dat de rust van het gebied nu verstoord zal worden is Bakker niet. ,,Het is een heel groot gebied, zo´n 15 procent van het oppervlak van Nederland. Er zijn drukke en minder drukke plekken. Dat willen we ook zo houden", zegt Bakker. ,,Boswachter Joeri Lamers gaf in het programma ook aan dat we het geld vooral in natuureducatie willen steken. Het liefs willen we dat alle kinderen van Nederland een keer de ervaring van het wadlopen meemaken." Lees verder in het Friesch Dagblad van 1 november 2016

