Sport dinsdag, 1 november 2016

ONS Sneek voor even vijand van Van der Heide

Leeuwarden - Met een lach op zijn gezicht rijdt hij per week zo´n elfhonderd kilometer op en neer tussen zijn woonplaats Sneek en zijn werkplaats Spakenburg. De trainer van IJsselmeervogels, de nummer twee in de derde divisie, staat zaterdag voor een bijzondere ontmoeting. Te gast is ONS Sneek, de club voor wie de oud-speler van SC Cambuur jarenlang het oranje shirt droeg en ook een tijdlang assistent-trainer was. ,,Mijn zoontje voetbalt er, dus ik kom er nog vaak. Het is mijn club, maar zaterdag tussen drie en vijf eventjes niet."

Piet Jan Nauta

In november van het vorige jaar wordt de 38-jarige Sneker door SC Cambuur op straat gezet. De toenmalige assistent-trainer van Henk de Jong - die een paar maanden later zelf zijn biezen pakte - kan direct aan de slag bij IJsselmeervogels, een club waar het op dat moment onrustig is. Daar volgt hij de ontslagen trainer Frans Adelaar op en krijgt de opdracht mee om bij de beste zeven in de - toen nog - topklasse te eindigen. Dat lukt niet, IJsselmeervogels eindigt als twaalfde, maar Van der Heide blijft. ,,Ik ben blij dat de club vertrouwen in mij heeft gehouden."

Van der Heide blikt terug op die periode. ,,Binnen de club was het onrustig, binnen de spelersgroep zat veel angst en bijna iedereen stond op scherp. Elke gele kaart betekende een nieuwe schorsing in de selectie. Inmiddels is de club weer in rustig vaarwater beland en presteren we goed. IJsselmeervogels is echt een prachtige club en qua mensen en faciliteiten is alles hier uitstekend voor elkaar. Als groep maken we vooral veel plezier

Het is volgens de Fries een belangrijk onderdeel van het succes in dit seizoen. Of het de Sneker invloeden zijn? ,,Dat weet ik niet", lacht hij. ,,Ik doe gewoon normaal en vind dat mijn spelers dat ook moeten doen. Je moet plezier halen uit het voetbal en dan haal je ook succes. Kijk maar naar Cambuur. Ik heb niet het idee dat daar veel plezier wordt gemaakt.´´

Het hele verhaal leest u in het Friesch Dagblad van vandaag.

Reacties: