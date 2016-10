Regio dinsdag, 1 november 2016

Meer mogelijk in strijd tegen steenmarters Leeuwarden - Overlast van steenmarters kan in de toekomst beter worden bestreden. De provincie Fryslân wil toestaan dat de dieren worden gevangen en dat voortplantings- of rustplaatsen worden vernield. Dit komt bovenop de landelijke versoepeling van steenmarterbestrijding. De steenmarter (martes foina) zorgt in veel dorpen voor overlast. Dieren knagen autokabels kapot, trekken isolatiemateriaal in huizen los en zorgen met hun uitwerpselen voor stank. Ook doden ze geregeld kippen en ander pluimvee van hobbydierhouders. In Fryslân zijn vooral in de regio Drachten veel meldingen. Op dit moment geldt nog een relatief streng beschermingsregime. De afgelopen decennia is de populatie in het hele land toegenomen, ook in Fryslân. De overheden hebben daarom besloten dat het dier minder streng kan worden beschermd. Landelijk is het verjagen en verstoren van steenmarters per 1 januari niet meer verboden. Daarnaast maakt de provincie het nu dus ook mogelijk om de dieren te vangen en hun verblijfsplaatsen te vernielen. Dat laatste mag alleen binnen de bebouwde kom en onder begeleiding van een deskundige. Bovendien moet een gemeente eerst een soortenbeheerplan hebben opgesteld. Het doden van de dieren blijft verboden. Lees verder in het Friesch Dagblad van 1 november 2016

