Economie dinsdag, 1 november 2016

Scheidend LTO-voorzitter Kooistra: Statencommissies terug

Ee - Burgers en belangenbehartigers worden in belangrijke kwesties minder goed gehoord door Statenleden sinds de invoering van de Statenmarkt (Steatemerk). Ook is de aanloop naar de besluitvorming ondoorzichtiger geworden. Dat zegt LTO Fryslân-voorzitter Geart Kooistra in een afscheidsinterview met deze krant.

De uitwisseling van informatie door burgers, ambtenaren en Statenleden eens per maand op het provinciehuis verving ruim twee jaar geleden de inspraak in Statencommissies. ,,De politiek wil dat mensen van onderop meedoen. Ze zeggen te willen openstaan voor de maatschappij. Dat is in de praktijk anders. De discussie over belangrijke maatschappelijke onderwerpen moet terug in de politieke arena", zegt Kooistra.

De behandeling van grote onderwerpen zou weer in commissies moeten plaatsvinden. ,,Nu weet je pas in de Statenvergadering wat politici met een onderwerp doen. En je mist daarbij de argumenten, want die zijn niet uitgesproken. Of ze besluiten nemen op basis van de juiste argumenten en met volledige informatie over de impact van beleid, is maar de vraag."

Ook andere belangenpartijen zouden met de Statenmarkt in hun maag zitten.

Lees verder in het Friesch Dagblad van 1 november 2016

Reacties: