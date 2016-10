Sport maandag, 31 oktober 2016

Wanneer Dokkumer stoelpoten het begeven is een zege ver weg De schrik slaat Be Quick Dokkum-trainer Wybe Pieter Zijlstra om het hart, wanneer halverwege de tweede helft elftalbegeleider Hennie van der Linde naast hem plots door de stoel zakt. Een enorme klap, gevolgd door een korte stilte. Als blijkt dat Van der Linde niets mankeert, barst hij in lachen uit. Hij werpt zijn blik weer op het speelveld en ziet tot overmaat van ramp Femke Reitsma Sint Annaparochie naar de overwinning schieten (1-2). Alle Jent van der Meulen Het wemelt zaterdagmiddag van de contrasten op het Tolhuispark in Dokkum. In de kantine hangt een foto uit 2011 aan de muur met een stel juichende vrouwen in geel-blauw gestreepte tenues. Ze vieren de promotie naar de hoofdklasse, het een-na-hoogste amateurvoetbalniveau. Dokkum, bakermat van vrouwenvoetbal in Fryslân. Vijf jaar later hangt de vlag er heel anders bij, want in de eerste helft tegen Sint Annaparochie is het clubfotograaf Lammert Damsma die namens de Dokkumers het vaakst schiet. Het vrouwelijke vlaggenschip heeft het dit seizoen moeilijk en staat met één puntje op de laatste plaats in de eerste klasse B. Wellicht dat de gemiddelde leeftijd van Zijlstra’s elftal daar mee te maken heeft. Op het wedstrijdformulier prijken bijna alleen maar leeftijden van rond de twintig jaar. Met haar 26 jaar is Sabine Woudman een uitschieter. Een snelle conclusie is dat … De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

