Sport maandag, 31 oktober 2016

Blauw Wit’34 schiet uit slof in Friese tweestrijd

Leeuwarden - Na een ietwat tegenvallende seizoenstart is een supereffectief Blauw Wit’34 zaterdagavond in de lichtwedstrijd flink uit de slof geschoten. Het werd op het Wiarda Complex in Leeuwarden 6-1 in de Friese tweestrijd met Drachtster Boys.

Bert Kalteren

Het was iets meer dan twintig jaar geleden dat Blauw Wit’34 voor het laatst op eigen veld in competitieverband had gewonnen van Drachtster Boys. Dat gebeurde in het seizoen '96/97’in de hoofdklasse C, het podium waar beide ploegen destijds - toen Fryslân nog Friesland was - in het zaterdagvoetbal de dienst uitmaakten. In de negentien jaar daarna troffen beide ploegen elkaar nog drie keer op eerste klasse-niveau. Zonder thuissucces voor de Leeuwarder formatie.

Dat was zaterdag heel anders. De prestaties konden tot dusverre het daglicht niet verdragen, maar het lukte wel bij kunstlicht. Blauw Wit’34 had voor deze gelegenheid gekozen om uit te wijken naar de avonduren in de hoop meer publiek te trekken. Dat was nog geen onverdeeld succes, maar de thuisblijvers kregen ongelijk. De ploeg van Kees Jansen, die dit seizoen slechts zeven keer had gescoord, schoot met scherp en klaarde de ogenschijnlijk lastige klus in een tijdsbestek van vijftig minuten.

,,Toen de doelman van Drachtster Boys na een uur spelen zijn eerste doeltrap mocht nemen was het al 5-1", schetste Floris Boonstra het bijzondere wedstrijdbeeld. ,,Eindelijk liep het eens bij ons. We hadden een iets scherpere ...

