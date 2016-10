Regio maandag, 31 oktober 2016

Duisternis in Waddengebied moet publiekstrekker worden Zwarte Haan - ,,De economische waarde van duisternis is lastig uit te drukken. Maar het is zeker iets wat toeristen gaat trekken." Joop Mulder, bekend als organisator van Oerol op Terschelling maar ook betrokken bij Feel the Night, staat deze zaterdagavond, de Nacht van de Nacht, op de dijk bij Zwarte Haan, een van de donkerste plekken in Nederland. ,,Als je vanaf Terschelling naar de wal kijkt, zie je de lichten van de haven van Harlingen en soms een grote lichtgloed van Leeuwarden, als het helder is tenminste." Om die lichtvervuiling tegen te gaan, ondertekenden 43 organisaties zaterdag een intententieverklaring om te komen tot een Darksky Werelderfgoed Waddenzee. Onder de ondertekenaars zijn de waddenprovincies en -gemeenten, de eilanden, natuurorganisaties en andere belanghebbenden zoals Feel the Night. ,,Die verlichting in het overslagstation van de haven van Harlingen, dat zijn allemaal tl-bakken, een enorme hoop licht, en dat kan minder", klinkt het overtuigd bij Mulder. Lees het hele artikel in de papieren krant van 31 oktober 2016

