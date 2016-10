Regio maandag, 31 oktober 2016

Aardschotel is verworden tot plantenbak - en dat is best Ureterp - Kunst met een opdracht, kunst en gemeenschap is een project van onder meer Tresoar dat tot doel heeft om kunstwerken in de gemeenschap nieuw leven in te blazen. Dat gaat niet altijd vanzelf, bleek zaterdag in Ureterp. ,,Het is jammer dat de mensen niet de moeite genomen hebben om hier nu te zijn." Hanneke Heerema staat naast het werk De aardschotel van kunstenaar Jaap van der Meij in Ureterp. Heerema is kenner van het werk van Van der Meij, van wie 61 werken in het Noorden staan. Het was de bedoeling om het werk in oude glorie te herstellen, maar dat bleek zaterdag niet mogelijk. De buurt wil het niet. ,,Kunst in de openbare ruimte is van de mensen en als de mensen het niet willen, dan moet je luisteren", zegt een enigszins beteuterde wethouder Rob Jonkman van Opsterland. Begin jaren zeventig werd De aardschotel in Ureterp neergezet. Nu, ruim dertig jaar later, heeft het een plek gevonden in een parkje aan het Lijteplein. Maar van het kunstwerk is niet veel meer te zien, begroeid en overwoekerd als het is met groen. Eigenlijk is het een hele grote plantenbak geworden. ,,Ik ben de buurt ingegaan, van deur tot deur. En ik hoopte dat de buurtbewoners zouden willen meewerken om het beeld weer helemaal te herstellen en dan te herontdekken. Maar dat wilde men niet", legt Heerema uit. Lees het hele artikel in de papieren krant van 31 oktober 2016

