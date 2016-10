Regio maandag, 31 oktober 2016

Provincie wil korting voor minima op Campus Fryslân Leeuwarden - De provincie Fryslân werkt met het bestuur van Campus Frysân aan een regeling om de nieuwe universitaire bacheloropleiding in Leeuwarden ook voor minima betaalbaar te maken. Met de extra tegemoetkoming moet het ook voor deze studenten mogelijk worden om het hoge collegegeld te betalen. De nieuwe bacheloropleiding, waar Friese overheden ruim 21 miljoen euro aan meebetalen, moet studenten zon vierduizend euro per jaar kosten. Dat is twee keer zo veel als het collegegeld voor een reguliere universitaire bachelor. De belangrijkste reden is het beoogde kleinschalige onderwijs in Leeuwarden. Zowel de provincie als Campus Fryslân (CF) verwachten dat het hoge collegegeld potentiële nieuwe studenten niet zal afschrikken. De inhoud van de regeling voor studenten die het bedrag zelf niet kunnen betalen, moet nog worden uitgewerkt. De Leeuwarder bacheloropleiding moet op termijn zeshonderd studenten trekken en vormt daarmee de basis voor de RUG Campus Fryslân. De opzet van de zogenoemde residentiële opleiding is vergelijkbaar met het University College Groningen (UCG), met klassen van zo’n vijftien studenten die op de campus wonen. Studenten van het UCG, dat in 2014 begon, betalen al vierduizend euro collegegeld. RUG-woordvoerder Riepko Buikema: ,,Het is nodig om les te kunnen geven in kleine groepjes, met veel docenten en tutoren. Je krijgt er ook echt iets voor terug. Voor sommige studenten kan het duur zijn, maar het past ook bij een topopleiding. Kwaliteit heeft een prijs." Lees het hele artikel in de papieren krant van 31 oktober 2016

