Regio zaterdag, 29 oktober 2016

Safwan uit SyriŽ voelt zich thuis bij zijn Friese familie

Een jaar geleden ontvluchtte Safwan Saab (28) SyriŽ. Drie weken geleden kreeg hij de sleutel van zijn huis in Leeuwarden. Hier voelt hij zich thuis, temeer omdat hij nu weer in de buurt woont van vrienden die hij maakte toen hij in de noodopvang in Grou zat.

Achter de bank in de woonkamer staat een krabpaal, meegenomen door Grouster Monique Jonker (57). Over een paar weken krijgt Safwan namelijk een huisgenoot, een kitten. Reem gaat ze heten, naar een gazellesoort die voorkomt in de grensstreek met JordaniŽ, niet ver van As-Suwayda, waar Safwan vandaan komt. Aan de wand hangt een fotocollage. īMijn familieī staat erbij in het Nederlands.

As-Suwayda (ook wel Sweida) is een stad met een grote Druzengemeenschap, een religieuze minderheid waartoe ook Safwan behoort. Nadat de oorlog en aanvallen van IS ook zijn woonplaats bereikten, besloot Safwan te vluchten. Want het leger ingaan, op landgenoten schieten, dat kon hij niet. ,,Ik wil niemand vermoorden." Een moeizame en gevaarlijke reis naar Nederland volgde. ,,Het voelt nu als een slechte herinnering" , zegt hij over die tocht. ,,Het was heel moeilijk, maar het had nog veel erger kunnen zijn."

Safwan kwam alleen naar Nederland. In Grou, waar hij begin dit jaar drie maanden in de noodopvang zat, vond hij opnieuw familie. Want zo beschouwt hij Monique Jonker en haar man Dick. ,,Als mom and dad" Het contact tussen de SyriŽr en de Grousters is intensief. Dagelijks bellen ze met elkaar. Om even te praten en de dag door te nemen, of voor advies van Dick of Monique over hoe hij iets zou kunnen aanpakken. Het familiegevoel is wederzijds, vertelt Monique. ,,Wij hebben zelf geen kinderen en opeens word je īmom and dadī genoemd. Dat is wel heel speciaal. Ik vind het contact heel bijzonder."

