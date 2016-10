Regio zaterdag, 29 oktober 2016

Comenius begint na zomer met havo XL Leeuwarden - Christelijke scholengemeenschap Comenius begint volgend schooljaar een havo XL in Leeuwarden. Het gaat om een concept dat in Fryslân nog niet bestaat. Directeur Hans Wildeboer vertelde dat gistermiddag bij de opening van @Forum, een andere nieuwe onderwijsvorm die Comenius sinds dit jaar aanbiedt. De havo XL moet gezien worden als een verzwaarde havo die beter aansluit op het hoger onderwijs. Inhoudelijk wil Wildeboer er verder nog niet op ingaan, dat wordt over twee weken bekend gemaakt. ,,Veel hbo-opleidingen hebben zware toelatingseisen en wij willen onze leerlingen daar zo goed mogelijk op voorbereiden." Wildeboer verwacht met zo´n 175 leerlingen te kunnen beginnen met de havo XL. Kinderen die nu in de eerste klas zitten en desgewenst ook tweedeklassers zouden er al naar kunnen overstappen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 29 oktober.

