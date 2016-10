Regio zaterdag, 29 oktober 2016

Als je niks doet, groeit het gebied dicht Buitenpost - Laarzen zijn geen overbodige luxe in het gebied Reahel West bij Buitenpost, dat opnieuw wordt ingericht om meer ruimte te geven aan de natuur. In de drassige grond zak je zo weg. ,,Hier komen verschillende landschapstypes voor", legt boswachter Jacob Hanenburg uit tijdens een wandeling door het gebied. Veen, klei, zandgrond; het landschap is gevarieerd, ook qua hoogte. Het water, kwelwater maar ook natuurlijk regenwater, zorgt voor variatie. De herinrichting is een meerjarenplan en een gezamenlijk project van de provincie Fryslân, de gebiedscommissie en Staatsbosbeheer. De gebiedscommissie werkt in opdracht van de provincie aan de herinrichting van natuurgebieden in Achtkarspelen-Zuid. Het gaat om de gebieden Reahel (West en Oost), Drogehamstermieden en Surhuizermieden. De afgelopen vijftien jaar is er veel werk verzet. De waterafvoer is verbeterd, onder meer door het verbreden van sloten, en er zijn fietspaden aangelegd. De verwachting is dat de uitvoering van de inrichting van de westkant in het voorjaar van 2017 klaar is. De grootste verandering is dat het gebied natter wordt. Als gevolg van een laag waterpeil dreigt het gebied te verdrogen, waardoor zeldzame bloemen als de dotterbloem en de Spaanse ruiter dreigen te verdwijnen. Die horen wel bij het beeld van de Mieden, de natte hooilanden. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 29 oktober.

