Uitstel snel internet wekt irritatie Wolvega - Het geduld van burgemeester Gerard van Klaveren met de door provincie Fryslân beloofde aanleg van snel internet in het buitengebied raakt op. ,,We moeten overwegen om dan zelf maar breedband aan te leggen, samen met Ooststellingwerf en Opsterland", zei hij gisteren bij de presentatie van de ambities van Weststellingwerf voor de komende tien jaar. Snel internet voor de kleine 2300 huishoudens in het buitengebied staat daarbij met stip op één. Van Klaveren reageerde op de mededeling van gedeputeerde Sietske Poepjes in Provinciale Staten dat er gerekend wordt op nog eens drie tot vier maanden vertraging vanwege juridische complicaties. De provincie wil aandelen nemen in Kabelnoord, dat voor snel internet moet zorgen in het buitengebied. De provincie is beducht op oneerlijke concurrentie, commerciële partijen staan volgens Poepjes al in de startblokken om juridische procedures aan te spannen. Van Klaveren meent dat de aanleg van breedband niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Volgens de oud-gedeputeerde zijn er zelfs oplossingen te bedenken waarbij de overheid verdient aan het aanbieden van de klus. De afhankelijkheid van internet neemt volgens de gemeente alleen maar toe. De burgemeester presenteerde gistermiddag zeven ambities die Weststellingwerf hoopt waar te maken. Zo keert de aanleg van een fietstunnel onder het spoor bij de Lycklamaweg terug als wens. Deze variant is weer in beeld nu de autotunnel onder het spoor iets noordelijker goed bevalt. Daarnaast moet het winkelcentrum van Wolvega compacter worden om aantrekkelijk te blijven en wil de gemeente blijven investeren in Noordwolde, in concreto in recreatiegebied Spokeplas. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

