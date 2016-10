Regio vrijdag, 28 oktober 2016

Ambulancehulp voor wadden al in de lucht

Leeuwarden - Met de twee nieuwe ambulancehelikopters voor het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden worden de komende weken opleidings- en trainingsvluchten gemaakt. De al geselecteerde en deels opgeleide verpleegkundigen en navigators zullen hun training in de lucht voortzetten en de piloten gaan het gebied vast verkennen. Vanaf 16 november begint de ambulancehelikopter aan dagvluchten. Uiterlijk drie maanden later is het toestel dag en nacht beschikbaar.

Dankzij de ambulancehelikopter kunnen patiënten op de wadden voortaan al in de lucht een behandeling krijgen. Tot nu toe was het zo dat de patiënten in de helikopter, eerst van Defensie en het laatste jaar van de Kustwacht, alleen gestabiliseerd en vervoerd werden. De nieuwe in Duitsland aangeschafte helikopter van ANWB Medical Air Assistance is net zo uitgerust als een ambulancevoertuig. Het eerste toestel is gisteravond op Vliegbasis Leeuwarden geland. Het gaat om een Airbus H145. Dit in Nederland nieuwe type is een van de geluidarmste helikopters in zijn soort, melden de ANWB en de Friese vergunninghouder voor ambulancezorg RAV Fryslân. Een tweede exemplaar, dat als reserve stand-by zal staan, wordt volgende week verwacht.

Voor de vluchten zijn zeventien verpleegkundigen en tien navigators (die de piloten moeten assisteren bij landingen) geselecteerd uit personeel van Kijlstra en UMCG Ambulancezorg. Samen vervullen zij twaalf voltijdsbanen, wat inhoudt dat ze ook in de gewone ambulancezorg zullen worden ingezet. Daarnaast zorgt de ANWB voor zeven piloten. Met het vijfjarig contract tussen RAV Fryslân en de ANWB is volgens woordvoerder Jouke Wijnalda zeventien miljoen euro gemoeid. De ANWB levert daarvoor de helikopters en de piloten.

Aan de aanbesteding voor het ambulancevervoer vanaf de wadden ging een lange juridische strijd vooraf. Het Belgische bedrijf Heliventure wilde de klus voor RAV Fryslân doen en vocht de gunning met meerdere procedures bij de rechtbank aan, uiteindelijk tevergeefs.

De ambulancehelikopters zijn louter voor het patiëntenvervoer vanaf de eilanden. Bij ernstige ongelukken wordt een traumahelikopter ingezet. Daarvan vliegen er vier in Nederland en is er één voor het Noorden gestationeerd in Eelde. De ambulanceheli’s worden in eerste instantie gestationeerd op Vliegbasis Leeuwarden.

RAV Fryslân verwacht dat de ambulancehelikopter zo’n driehonderd vluchten per jaar zal verzorgen.

