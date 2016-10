Regio vrijdag, 28 oktober 2016

Dorpentop lijkt wild plan

Leeuwarden - De Friese Dorpentop op 5 november lijkt een wild plan. Duizend Friezen, van wie 800 willekeurig gekozen dorpsbewoners aangevuld met ambtenaren en ondernemers, gaan een dag in het WTC nadenken over de toekomst van het platteland.

Met de teller op 550 vlak voor de sluitingsdatum is de kans klein dat er daadwerkelijk duizend Friezen naar het WTC komen. Geen ramp, vindt Wini Weidenaar van de organisatie. ,,Het is nieuw, dan zijn mensen vaak ook wat afwachtend."

De Dorpentop is volgens haar ook minder wild dan het op het eerste gezicht lijkt. ,,Dit is wel de allereerste provinciebrede Dorpentop maar er zijn in diverse steden de afgelopen jaren dergelijke bijeenkomsten geweest. En daar is men erg enthousiast over deze werkwijze geworden."

De Dorpentop is gebaseerd op een uit België overgewaaid burgerinitiatief G1000 (Group 1000). Aan de wieg stond cultuurhistoricus David Van Reybrouck die na de politieke impasse in België in 2010, de democratie wilde vernieuwen. In zijn boek Tegen verkiezingen brak hij een lans voor een lottocratie of G1000. Reybroucks voorstel: breng rond een belangrijk item door loting een willekeurige groep van duizend burgers bijeen en laat hen tot een besluit komen.

Het idee groeide uit tot een G1000-beweging die ook in Nederland vaste voet aan de grond kreeg. De afgelopen jaren zijn er in diverse steden openbare overlegvergaderingen tussen gewone burgers geweest over politieke thema’s. Fryslân pakt het provinciebreed op met de ontwikkeling van het platteland op de agenda. Inwoners uit Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten zijn daarom niet uitgenodigd.

De deelnemers bepalen zelf over welke onderwerpen rond plattelandsontwikkeling doorgepraat gaat worden. ,,Er wordt eerst in groepjes van vijf gesproken waar iedereen ideeën en onderwerpen kan inbrengen", licht Weidenaar toe.

De resultaten komen in een zogenaamde woordenwolk. Hoe vaker een thema of begrip is genoemd, hoe groter het in de wolk oplicht. Na drie sessies wordt er uit de wolk een top tien gemaakt. ’s Middags wordt over die thema’s verder doorgesproken aan de hand van de vragen 'wat kan ik daar zelf in betekenen’ en 'hoe kunnen we het realiseren’.

In de stad Groningen was in juni 2015 een G1000-bijeenkomst. En een succesvolle, vertelt Marian van Voorn, een van de organisatoren. Daar konden 600 Stadjers zich aanmelden en werd de groep aangevuld met ondernemers, ambtenaren, vrijdenkers en begeleiders.

Het sterke punt van zo’n bijeenkomst is volgens haar dat er niet wordt gedebatteerd, maar waarden en gezamenlijkheid de leidraad zijn. ,,Het is makkelijk om, als de gemeente iets doet wat je niet zint, mensen te mobiliseren en er tegen in te gaan. Bij een G1000-bijeenkomst bedenken mensen samen wat ze belangrijk vinden, hoe ze dat in concrete plannen kunnen gieten en hoe het aangepakt kan worden."

