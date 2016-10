Economie vrijdag, 28 oktober 2016

Markante ondernemer Het Gerecht: horeca is een vak, geen bijbaantje

Heerenveen - Geert Bosman, eigenaar van Het Gerecht in Heerenveen, mag zich dit jaar Meest Markante Horecaondernemer van Fryslân noemen. Daarmee dingt hij ook mee naar de landelijke titel.

Al vele gasten en bezoekers feliciteerden Bosman de afgelopen dagen, nu moet hij nog een plekje vinden voor het rode plakkaat met opschrift. De prijs krijgt in elk geval een mooi plekje in het restaurant.

De jury reikt de horecaprijs elk jaar uit aan een innovatieve ondernemer die een inspiratiebron voor collega’s in de branche kan zijn. De eigenaar van Het Gerecht kwam als beste van drie genomineerden uit de bus. ,,De horeca is emotie, dat vind ik mooi. Als je een gast ziet genieten van een gerecht, is dat gevoel puur", zegt Bosman.

Van zijn 22e tot 26e levensjaar reisde Bosman de wereld over. Hij werkte in diverse horecagelegenheden en kreeg zo de smaak voor het vak te pakken. Dat inspireerde hem om in Nederland aan de slag te gaan. In de loop van de jaren zette hij discotheken en cafés op. ,,Op een gegeven moment maakte ik een overstap naar food", zegt Bosman. ,,Dat had ook te maken met ontwikkelingen in de maatschappij." De leeftijd waarop jongeren mogen drinken werd opgerekt naar achttien jaar. In cafés werd een rookverbod ingevoerd. Daarmee liep de belangstelling voor discotheken en cafés terug.

Twee jaar geleden werd Bosman de eigenaar van Het Gerecht, een grand café in het centrum van Heerenveen. Innovatieve ideeën die hij in de praktijk bracht, maken hem nu de Meest Markante Horecaondernemer van de provincie. ,,De meeste medewerkers hier worden aangedragen door personeel dat er al werkt. Voordat ze op gesprek mogen komen, volgen ze een e-learningmodule, die is ontwikkeld door twee pabo-studenten", vertelt Bosman. Ze leren van alles over het restaurant: wat staat er op de menukaart, hoe werkt het met de tafelnummers? Zo ontstaat er een selectie: ongemotiveerde sollicitanten die zich niet in het bedrijf verdiepen, maken geen kans. Ze halen namelijk de toets niet of vallen op een later ogenblik bij de selectie door de mand.

De werknemers van het grand café mogen hun nieuwe collega kiezen in een sollicitatiegesprek en beslissen ook wie er de laan uit wordt gestuurd. Als ze een idee hebben voor een verandering in het restaurant, dan kunnen ze dat laten weten via een computerprogramma.

Ook de suggesties van gasten worden serieus genomen, zegt de eigenaar. ,,Bijvoorbeeld een verandering op de menukaart. We luisteren naar wat onze gasten willen en de feedback die ze geven, want zij zijn de ambassadeurs van Het Gerecht. Maar alles begint bij de medewerkers. Als zij het naar hun zin hebben op het werk, stralen ze dat ook uit naar de gasten toe."

Drie minuten

Het innovatieve karakter blijkt ook uit het feit dat er papierloos wordt gewerkt. Het opnemen van bestellingen gebeurt dus niet met een kladblokje. ,,Het enige papier dat we gebruiken, is wc-papier." De bestelling van een klant loopt via een track-and-trace-systeem. Zo kan ook de verwerkingstijd in de gaten worden gehouden. Een kopje koffie wordt binnen drie minuten geserveerd, voor een lunch geldt een wachttijd van twaalf tot vijftien minuten.

Er staan alweer nieuwe plannen op de agenda. Zo breidt de horecagelegenheid uit met elf hotelkamers die de namen dragen van de elf Friese steden. Er komt ook een interne opleiding, bedoeld voor jongeren die van een horecaopleiding komen en voor mensen zonder horeca-ervaring die het vak graag willen leren. ,,De horeca is een vak en wordt nog te vaak gezien als studentenbijbaantje", zegt Bosman. ,,We willen mensen trots laten zijn op hun vak."

Eerst maar eens die landelijke prijs winnen, in december. Bosman oriënteert zich al op de veertien concurrenten uit andere regio’s. ,,Er zitten wel echt goede ondernemers bij. Dat wordt niet makkelijk."

