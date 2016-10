Regio donderdag, 27 oktober 2016

Over een jaar heeft Dokkum een crematorium Dokkum - Na de zomer 2017 heeft Dokkum een crematorium. Dat verwacht Bert van der Weide, algemeen directeur van Respectrum Crematoria B.V. Deze week besloten de leden van Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en omstreken tijdens een extra ledenvergadering het uitvaartcentrum aan de Rondweg-West te verkopen aan Respectrum. Dat bedrijf knapt het uitvaartcentrum op en breidt het bestaande gebouw uit met een crematorium. Wanneer het gebouw er staat is volgens Van der Weide afhankelijk van de verlening van de omgevingsvergunning voor de aanbouw door de gemeente Dongeradeel. ,,We zijn daar al ver mee gevorderd. Ook van Hs en Hiem hebben we een positieve uitspraak geregen. Ik denk dat we in het voorjaar van 2017 met de bouw kunnen beginnen en dat het crematorium na de zomer in bedrijf kan." In het kader van duurzaamheid krijgt het crematorium zonnepanelen op het dak. Protesten van omwonenden verwacht hij niet. ,,We hebben al een gespreksavond met buurtbewoners gehad. Daar kwam weinig protest naar voren. Maar wat niet is, kan altijd nog komen." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 oktober

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties