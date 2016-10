Regio donderdag, 27 oktober 2016

RTL moet over Alliade één item rectificeren Heerenveen - RTL Nieuws moet één uitzending over de Heerenveense Zorggroep Alliade rectificeren. Dat beveelt rechtbank Midden-Nederland. De zender moet veertien dagen lang op de openingspagina van zijn website in een omkaderd bericht melden dat de twee directeuren niet zijn opgestapt omdat ze hebben gerommeld met zorgbudgetten van kwetsbare jongeren. Het gaat om het item van 21 september. Dat moet van de website verwijderd worden. Als RTL niet binnen twee dagen na betekening het vonnis opvolgt, moet ze vijfduizend euro dwangsom van per dag betalen, tot maximaal een ton. Twee eerdere uitzendingen - op 14 en 15 september - over vermeende belangenverstrengeling door de twee directeuren van Alliade zijn volgens de rechtbank wel rechtmatig. RTL berichtte in april en in september uitvoerig over vermeende belangenverstrengeling, zelfverrijking en gesjoemel door twee directeuren van Freya Holding, tevens directeuren van Alliade. De beide directeuren, Stefan Postma en Jan Bleichrodt, voelen zich onheus bejegend en spanden een kort geding aan. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 oktober

