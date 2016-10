Sport donderdag, 27 oktober 2016

Van Amersfoort is weken uit roulatie vanwege operatie Heerenveen - Trainer Jurgen Streppel treedt vanavond met sc Heerenveen in het bekerduel tegen FC Eindhoven aan in een gewijzigde opstelling. Hij kan voorlopig geen beroep doen op de twintigjarige Pelle van Amersfoort. De sterkhouder op het middenveld onderging gisteren een blindedarmoperatie en staat daardoor enkele weken buiten spel. Een gevoelige aderlating voor de Friese ploeg, die bezig is aan een sterke reeks en zondag op bezoek moet bij koploper Feyenoord. In Eindhoven zal Streppel het vanavond ook moeten doen zonder Lucas Bijker, die zondag in het thuisduel tegen Heracles Almelo uitviel met een hamstringblessure. Onderzoek in het ziekenhuis van Heerenveen heeft gisteren uitgewezen dat er sprake is van minimale schade. Maar het bekerduel komt nog iets te vroeg voor de verdediger. Daarnaast zijn er meer spelers in de selectie met lichte fysieke klachten. ,,Links en rechts zijn er nog een paar meer met wat pijntjes", aldus de oefenmeester van Heerenveen, die vanavond in Brabant mogelijk ook Sam Larsson en Yuki Kobayashi rust gunt. ,,We hebben iedereen hard nodig. Als ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

