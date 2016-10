Regio donderdag, 27 oktober 2016

Fryslân dreigt NS voor gerecht te slepen Leeuwarden - Gedeputeerde Johannes Kramer gaat juridische stappen ondernemen tegen de NS, als het spoorbedrijf niet alsnog regelt dat een vierde trein gaat rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Hij stelt dat de NS niet onder de overeenkomst uit kan die hierover eerder met de provincie is gesloten. Dit bleek gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Op dit moment rijden ieder uur twee stoptreinen en één sneltrein tussen Leeuwarden en Zwolle. De provincie en de NS hebben eerder afgesproken dat daar bij de ingang van de nieuwe dienstregeling, medio december, een extra sneltrein bij komt, zodat reizigers vier keer per uur vanuit Fryslân naar de Randstad en elders in Nederland kunnen reizen. Onlangs liet de NS weten die afspraak niet te kunnen nakomen, omdat de capaciteit van de bovenleiding van het spoor onvoldoende is. De NS beroept zich volgens Kramer op een ,,ontsnappingsclausule" in het contract, met de bepaling dat de infrastructuur geschikt moet zijn voor de vierde trein. De gedeputeerde is het daar niet mee eens. Hij stelt dat het probleem is dat de NS per se dubbeldekstreinen wil inzetten voor de vierde trein, omdat die goed passen binnen de dienstregeling elders in het land. Deze treinen vragen meer stroom dan reguliere treinen met één verdieping. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 oktober

