Glasvezelplan staat op losse schroeven

Leeuwarden - Het provinciale plan voor de aanleg van snel internet in buitengebieden staat op losse schroeven. Gedeputeerde Sietske Poepjes bekijkt op dit moment of de afspraken hierover met Kabelnoord juridisch haalbaar zijn, zei ze gisterochtend in Provinciale Staten. Ze verwacht nu een vertraging van drie of vier maanden, maar bovendien rekent ze er al op dat een rechtszaak zal worden aangespannen.

De provincie werkt al jaren aan de aanleg van snel internet in de zogenoemde witte gebieden, de plaatsen in Fryslân waar dit commercieel niet interessant is. Nadat eerder dit jaar duidelijk werd dat een subsidieregeling niet werkte, kwam Poepjes medio juli met het voorstel om een minderheidsaandeel te nemen in Kabelnoord. Dat is de internetaanbieder die nu nog eigendom is van vijf Noordoost-Friese gemeenten. Met een provinciale investering van in totaal 37 miljoen euro zou Kabelnoord 25.000 huishoudens aansluiten.

Bij de presentatie van het plan zei Poepjes dat de aanleg komend voorjaar zou beginnen en uiterlijk eind mei 2019 klaar zou zijn. Gisteren zei ze dat er een vertraging is van drie of vier maanden, vooral omdat de provincie bij de rechtszaak die ze verwacht, juridisch sterk moet staan. Die rechtszaak zal waarschijnlijk worden aangespannen door een commerciële partij. ,,Het goed beslagen ten ijs komen neemt meer tijd dan verwacht", zei ze. ,,We bekijken op dit moment alles. Niet alleen of het zo wel of niet kan, maar ook of er nog andere mogelijkheden zijn."

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 oktober

