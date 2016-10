Sport woensdag, 26 oktober 2016

Cambuur zonder slag of stoot verder

Tiel - En dus keek Cambuur-trainer Sipke Hulshoff na afloop met een tevreden gevoel terug op het duel met de laagvlieger uit de tweede divisie. ,,Ik ben zeer content met de plaatsing voor de volgende ronde, maar ook met de manier waarop. We legden veel energie in de wedstrijd. We kregen het publiek hier al snel stil en sprake van een echte bekersfeer was er geen moment. Dat was onze verdienste."

De Gelderse plaats Tiel (meer dan veertigduizend inwoners) was allesbehalve uitgelopen voor het duel met de nummer twaalf uit de eerste divisie. Voor Cambuur stond het duel in het teken van het omslagpunt in dit seizoen, zo zei Hulshoff een dag eerder tijdens het persmoment. ,,Als we zondag winnen van FC Eindhoven, dan heb ik het gevoel dat we in een flow raken. En dat was het doel."

In vroege voorsprong werd gisteravond gewenst door de trainer en hij werd door Jamiro Monteiro op zijn wenken bediend. Een schitterende uithaal van bijna 35 meter plofte al na vijf minuten hard achter de verbouwereerde TEC-doelman Sebastiaan van der Sman tegen het net. Het bleek een vroege kaakstoot die de thuisploeg niet meer te boven zou komen. ,,Een wonderbaarlijke treffer", zo vond Hulshoff. ,,Maar ook de manier waarop hij speelde, verdient een compliment. Hij beloonde zichzelf ook met de 0-4. Hij deed het uitstekend. De rol van Monteiro onder Hulshoff is daarbij opvallend. Sinds het vertrek van trainer Rob Maas wisselde de kleine middenvelder van positie met Erik Bakker. Monteiro nam zijn plek als verdedigende middenvelder (een nummer zes) over en Bakker kwam op zijn beurt dichter bij de voorhoede te spelen. Monteiro is een speler die veel meer ballen afpakt dan Bakker, maar is daarbij wel net zo aanspeelbaar als de aanvoerder. Dat bleek ook gisteren.

Voor rechtsback Jordy van Deelen was zijn tweede wedstrijd in de basis van Cambuur eentje om niet snel te vergeten. Binnen het halfuur schoot hij de Leeuwarders op rozen door oog in oog met Van der Sman niet te falen: 0-2. Een kunststukje dat hij kort voor de rust nog eens herhaalde. Hij besloot de bal niet breed te leggen op de meegelopen Sander van de Streek (ook gisteravond weer in de spits) en vond wederom zelf het net: 0-3. ,,Ik had na rust zelfs nog mijn derde kunnen maken, maar dit was al meer dan genoeg. Ik ben blij met mijn goals."

De verdediger vierde zijn doelpunt niet ingetogen, zoals bij de profs wel vaak gebeurt tegen een amateurclub. Van Deelen moest na een opgelopen enkelblessure in de voorbereiding lang herstellen, maar is nu weer helemaal terug. Djavan Anderson lijkt zijn plek verloren te hebben. ,,Ik ben blij dat ik eindelijk kan bijdragen aan de prestaties van het team", zei Van Deelen. ,,Het voelt lekker om twee keer achter elkaar te winnen en het vertrouwen neemt toe in de groep. Dat voel je."

De rechtsback liet zijn eigen gevoel nog spreken en blikte alvast vooruit naar een mogelijke opponent tussen de (vanaf donderdag) vijftien overgebleven mogelijke tegenstanders. ,,Thuis tegen een amateurclub", zei hij stellig. ,,Maar de blik gaat eerst op zondag en daarna zien we het wel weer."

TEC - SC Cambuur 0-4 (0-3). 6. Monteiro 0-1, 29. Van Deelen 0-2, 42. Van Deelen 0-3, 90 Monteiro 0-4. Toeschouwers: 550. Scheidsrechter Van der Eijk.

