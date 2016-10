Regio woensdag, 26 oktober 2016

Ook eerste Friese middelbare school gaat dicht

Wommels - Na de sluiting van vele tientallen Friese basisscholen in de afgelopen jaren, gaat nu ook de eerste middelbare school dicht. De locatie van csg Bogerman in Wommels sluit medio 2018 de deuren. Het schoolbestuur heeft er geen vertrouwen in dat de sterke leerlingendaling van de afgelopen jaren nog kan worden gekeerd. Ouders en personeel zijn gisteravond geïnformeerd.

De school heeft op dit moment 107 leerlingen. Rector Jan Osinga van de scholengemeenschap zegt dat dat aantal de komende jaren verder zal afnemen, voornamelijk als gevolg van de bevolkingskrimp. ,,Volgens de prognoses heeft de school volgend jaar 79 leerlingen en het jaar daarop nog slechts 66. Met zo’n aantal kun je de hoge kwaliteit van onderwijs niet volhouden."

In Wommels worden alle vijf reguliere onderwijsniveaus aangeboden, van vmbo-basis tot vwo. Alleen leerlingen van vmbo-theoretisch kunnen er examen doen, de andere leerlingen gaan nu al in de bovenbouw naar een andere locatie.

Osinga zegt dat de klassen met de nieuwe prognoses te klein worden. ,,Als je de aantallen moet verdelen over vijf opleidingen met verschillende leerjaren, dan blijft er niets over. Financieel kan dat eigenlijk niet, maar het is ook voor de leerlingen niet goed om slechts twee of drie klasgenoten te hebben."

De afgelopen jaren liep het aantal leerlingen in Wommels snel terug. In het schooljaar 2012-’13 waren er nog in totaal 170 leerlingen, van wie 51 eerstejaars. Op dit moment zijn er dus 107 leerlingen en slechts achttien eerstejaars.

Osinga wijt die teruggang voornamelijk aan de bevolkingskrimp. ,,Maar daarnaast merken wij een wat wij noemen mentale verstedelijking. Steeds meer leerlingen kiezen ervoor om naar de stad te gaan. De mobiliteit wordt groter, te meer nu sommigen een e-bike hebben. Daarmee kunnen ze zo een afstand van twintig kilometer overbruggen."

Osinga erkent dat de teruggang in nieuwe aanmeldingen in vier jaar, van 51 naar 18, wel heel groot is. ,,Wij zijn daar ook een beetje beduusd van. Maar het kan niet liggen aan de kwaliteit van de school, want die is goed. Ook in de voorlichting hebben wij veel energie gestoken. We hebben er echt alles aan gedaan: communicatie, voorlichting, we hebben scholen bezocht en contacten gelegd. Maar wij kunnen nu eenmaal de keuze niet bepalen. Dat doen de leerlingen en de ouders. En eerlijk is eerlijk, op stadslocaties is natuurlijk ook een groter pakket aan opleidingen mogelijk."

Het is volgens Osinga ook geen mogelijkheid om alleen nog vmbo-theoretisch aan te bieden op de locatie. ,,Dan zijn er in totaal nog minder leerlingen, zo’n vijftig. Als je die verdeelt over vier leerjaren, is dat op termijn ook niet overeind te houden."

Omdat de locatie nog doorgaat tot medio 2018, kunnen de huidige derde- en vierdeklassers er nog examen doen. De school neemt volgend jaar geen nieuwe leerlingen meer aan.

Wommels is het eerste Friese dorp in jaren dat zijn middelbare school ziet verdwijnen. Wel werden, ook als gevolg van de bevolkingskrimp, de twee middelbare scholen in Surhuisterveen samengevoegd. In beide schoolgebouwen wordt daar nog lesgegeven. Ook veel andere scholen zoeken samenwerking met elkaar.

Reacties: