Succesvolle lokale energiewedstrijd dreigt vast te lopen Aldeboarn - Na een succesvolle eerste editie met inwoners van Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer lijkt de Energiestrijd in Fryslân een stille dood te sterven. Er is voorlopig te weinig animo in Aldeboarn, waar de tweede editie moet plaatsvinden. De wedstrijd is een initiatief van de Energiewerkplaats Fryslân van Netwerk Duurzame Dorpen en moet burgers meer energiebewust maken. Vanaf 12 september jongstleden probeerden vier huishoudens uit elk van de genoemde dorpen samen met een team, samengesteld door de plaatselijke Rabobank, een maand lang zo min mogelijk energie te verbruiken. Aan de strijd deed een afspiegeling van de bevolking mee. De deelnemers hielden hun energieverbruik bij via een 'Wattcher’ en voerden de meterstanden in op internet. Morgen wordt de winnaar bekendgemaakt. Per 1 november zouden inwoners van Aldeboarn en omstreken de fakkel overnemen. Er worden vijftien huishoudens gezocht, maar tot nu toe hebben zich te weinig deelnemers aangemeld. ,,Er staat nog een oproep in het dorpsblad eind deze week. Hopelijk dat er alsnog voldoende aanmeldingen uitkomen zodat de energiestrijd kan doorgaan", zegt Marianne Hetebrij van Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn (EKA) die de wedstrijd coördineert. Hoeveel mensen zich tot nu toe hebben opgegeven kan Hetebrij niet vertellen. Degene die dat bijhoudt is op vakantie. Lees verder in het Friesch Dagblad van 25 oktober 2016

