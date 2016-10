Regio dinsdag, 25 oktober 2016

NAM-onderzoek bodemdaling oogst kritiek Lauwersoog - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet meer onderzoek doen naar een mogelijk forse bodemdaling van zandplaten ten zuidoosten van Ameland. Dat adviseert de landelijke Commissie mer in een beoordeling van de bodemdalingsonderzoeken die de NAM opstelt vanwege gaswinning onder de Waddenzee. Ook op andere punten krijgt de gaswinner kritiek. De NAM wint sinds 2007 aardgas uit zes velden onder de Waddenzee. Die winning leidt tot bodemdaling in onder meer het Pinkegat, het gebied ten zuidoosten van Ameland. De diepe onderbodem van de zee mocht daar vorig jaar met ruim drie millimeter dalen. Bij bodemdaling door gaswinning wordt gekeken naar die diepe onderbodem, omdat de oppervlaktebodem door zandafzetting normaliter minder snel daalt. Uit onderzoek van de NAM blijkt dat de daling van de diepe bodem in het Pinkegat vorig jaar 2,2 millimeter was, ruim binnen het gestelde maximum dus. Tegelijkertijd concludeerde het Delftse onderzoeksinstituut Deltares dat de oppervlaktebodem van zandplaten in het Pinkegat veel sterker daalde, tot vijf centimeter. Deltares noemt daarbij drie mogelijke oorzaken: onnauwkeurige gegevens, natuurlijke dynamiek of bodemdaling. De werkelijke oorzaak is niet onderzocht. De NAM besteedde in zijn integrale rapportage van alle onderzoeken in het geheel geen aandacht aan de constatering van Deltares. De commissie is daar kritisch over en vindt dat dat wel had gemoeten. De gaswinner gaat nu op aandringen van de commissie alsnog onderzoek doen naar mogelijke oorzaken, bevestigt woordvoerder Henk Heeringa. De Commissie mer vermoedt overigens dat er geen verband is tussen de daling van de zandplaten en de gaswinning, omdat Deltares ook dalingen zag op plaatsen waar geen gaswinning plaatsvindt. Lees verder in het Friesch Dagblad van 25 oktober 2016

