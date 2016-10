Sport dinsdag, 25 oktober 2016

Indrukwekkende ode aan tempels vol wielerheroïek

Col de la Croix de Fer, Lagos de Covadonga en Passo dello Stelvio. Stuk voor stuk beroemde bergtoppen die menig wielerliefhebber kippenvel bezorgen. Jaarlijks trekken duizenden fietstoeristen naar de Alpen, Pyreneeën en andere bergketens om in het kielzog van hun helden te ervaren hoe het voelt om af te zien op de hoogste wegen van Europa.

Lars Goerres

Michael Blann is zo’n fietstoerist. Net als veel andere jonge wielertalenten droomde de Engelsman in zijn tienerjaren van een profcarrière, maar nadat hij een jaar in Australië had gekoerst, kwam het besef dat de dag waarop hij zijn brood met het per fiets beklimmen van Europa’s zwaarste cols zou gaan verdienen nooit aan zou breken.

De liefde voor de wielersport bleef echter onverminderd groot. In plaats van een plek in het profpeloton, verwierf Blann een plaats in het fotografenleger dat profrenners en diens strijdtonelen jaar na jaar op beeld vast probeert te leggen. De passie voor beroemde cols als de Izoard en de Galibier bleek zó groot, dat hij in 2012 aan een drie jaar durend project begon. Het eindresultaat, Cols. De Mooiste beklimmingen in Europa, mag er zijn. Een indrukwekkende ode aan tempels vol wielerheroïek, bestaande uit schitterende fotografie en mooie verhalen.

Toegegeven, toen ik Blanns boek enkele weken geleden in mijn handen gedrukt kreeg, was ik meteen enthousiast. Met Mountain High en Mountain Higher had ik al een aantal boekwerken over ‘s werelds mooiste en zwaarste wielerhellingen op mijn boekenplank liggen. Nog één er bij, zou niet misstaan.

Maar waar boeken waarvan je vooraf veel verwacht vaak teleurstellen, speelde dat scenario tijdens het lezen van Cols. De mooiste beklimmingen in Europa geenszins. De meeste plaats is ingeruimd voor fotografie, maar ook de tekst die op basis van gesprekken met onder andere (oud-)profrenners Greg Lemond, Lizzie Armitstead (Deignan) en Ivan Basso door Blann werd samengesteld, is de moeite van het lezen meer dan waard.

Natuurlijk, bijvoorbeeld het verhaal over de beroemde sneeuwrit over de Passo di Gavia in de Giro d’talia van 1988 kennen we allemaal. Maar nu wordt het heroïsche gevecht met de elementen op de Italiaanse Alpencol eens niet verteld door Johan van der Velde of Erik Breukink, maar door de Amerikaan Andy Hampsten. En dat geeft een uniek kijkje in de ziel van een bijna onderkoelde renner, die koste wat het kost de eindstreep wilde halen.

De door Blann gekozen cols zijn slechts een greep uit het rijke arsenaal aan bergen met wielerhistorie, maar zijn poging de bekendste te verenigen, is lovenswaardig. Ik houd het boek in ieder geval bij de hand als ik komend voorjaar plannen voor een volgende fietsvakantie maak. Want laten we eerlijk zijn: fietsen in de bergen, een mooiere bezigheid bestaat toch niet?

Cols. De mooiste beklimmingen in Europa. Michael Blann. Uitgeverij: Thoth. 221 pagina’s. Prijs: 29,95 euro (vanaf 2017 34,95)

Reacties: