Sport dinsdag, 25 oktober 2016

Week van het 'omslagpunt’ bij Cambuur

Leeuwarden - SC Cambuur wil vanavond het seizoen het tweede duwtje in de goede richting geven door een ronde verder te gaan in de KNVB-beker ten koste van TEC (Tielse Eendracht Combinatie) uit Tiel. De eerste klap in de 'week van het omslagpunt’ is vrijdagavond uitgedeeld met de zege op FC Oss (4-2) en zondag moet de equipe van trainer Sipke Hulshoff afrekenen met FC Eindhoven. ,,Deze week kan bepalend zijn voor de komende tijd. We moeten in een schwung zien te komen", vindt de vervanger van de ontslagen Rob Maas.

Piet Jan Nauta

Voor Cambuur geldt dat een gewaarschuwd mens voor twee telt. In Tiel wacht de nummer voorlaatst van de tweede divisie op de nummer veertien van de eerste divisie. De Leeuwarders zijn het aan hun stand verplicht om verder te bekeren, maar weten na de moeizame missie in de vorige ronde tegen de (toenmalige) nummer laatst uit de derde divisie Rijnvogels (0-1 winst) dat zoiets makkelijker gezegd is dan gedaan.

Hulshoff is op zijn hoede. ,,Wij zijn zeker gewaarschuwd, maar niet alleen door onze wedstrijd tegen Rijnvogels. Ook in de vorige ronde heb je kunnen zien dat er clubs uit de eerste divisie werden uitgeschakeld door amateurclubs. Dat zou zonde zijn, want met een beetje geluk kun je ver komen. Kijk maar naar VVSB in het vorige seizoen. Zij haalden gewoon de halve finale."

