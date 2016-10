Regio dinsdag, 25 oktober 2016

Ziekenhuis op ramkoers met De Friesland Drachten - De Friesland Zorgverzekeraar komt zijn afspraken met ziekenhuis Nij Smellinghe niet na. Dat zegt Norbert Hoefsmit, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, in gesprek met deze krant. Volgens Hoefsmit is contractueel vastgelegd dat De Friesland bij budgetoverschrijdingen twee miljoen euro extra zou bijdragen. Dat is niet gebeurd in 2015, toen het ziekenhuis voor vier miljoen meer zorg leverde dan afgesproken, en ook dit jaar niet, nu het ziekenhuis afstevent op een tekort van tien miljoen euro. Ook de communicatie met De Friesland over het huidige tekort bij Nij Smellinghe verloopt niet soepel, stelt Hoefsmit. ,,Zes weken geleden werd duidelijk hoe groot het tekort is en hebben wij contact gezocht met De Friesland. Maar daar wordt slechts mondjesmaat op gereageerd." Dat de zorgverzekeraar, die zoín 60 tot 70 procent van de patiŽnten van Nij Smellinghe als klant heeft, vrijdag meldde een miljoen bij te dragen aan het tekort, heeft Hoefsmit voor kennisgeving aangenomen. ,,Ik heb er nog niets van gezien. Maar ik ga er vanuit dat ze nog eens goed nakijken wat de afspraken met Nij Smellinghe zijn. De zorg is geleverd. Ik ga er vanuit dat De Friesland verantwoord gedrag gaat vertonen." Tot nu toe ontbreekt het daaraan, vindt Hoefsmit. Hij neemt de situatie rond De Sionsberg in Dokkum als voorbeeld. ,,De Sionsberg ontving jaarlijks 25 miljoen van De Friesland totdat het ziekenhuis eind 2014 omviel. Nu besteedt De Friesland jaarlijks zes miljoen aan de 'nieuwe Sionsbergí. De negentien miljoen die overblijft is echter niet verdeeld over de andere Friese ziekenhuizen maar is blijven hangen bij De Friesland." Het Friesch Dagblad maakte vrijdag bekend dat Nij Smellinghe voor de rest van het jaar een patiŽntenstop invoert voor mensen met niet-spoed-eisende klachten. Bestaande afspraken gaan wel door. De poliklinieken en enkele andere afdelingen sluiten vanaf half november een dagdeel per week om het tekort niet groter te laten worden dan tien miljoen euro. Ook Tjongerschans in Heerenveen en het Antonius in Sneek dreigen dit jaar hun zorgbudget te overschrijden en zijn in gesprek met De Friesland. Tjongerschans sluit een patiŽntenstop dit jaar zelfs niet uit. Lees verder in het Friesch Dagblad van 25 oktober 2016

