Regio maandag, 24 oktober 2016

Veel podiumplaatsen voor Friese korpsen Leeuwarden - De Friese brassbands grossierden dit weekeinde in podiumplaatsen bij de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Utrecht. Liefst negen van de vijftien prijzen gingen naar Fryslân. De kampioenstitels gingen wel grotendeels voorbij aan de Friese bands. Alleen in de eerste divisie won een Friese band: De Spijkerpakkenband uit Opsterland. In de hoogste divisie zorgde brassband De Bazuin uit Oentsjerk zaterdagavond voor een grote verrassing met een tweede plaats. De Oentsjerkers - vorig jaar nog achtste - bleven beide concurrenten De Wâldsang uit Buitenpost en Soli Brass uit Leeuwarden net voor. Brassband Schoonhoven werd Nederlands Kampioen. In de eerste divisie waren de Spijkerpakkenband en dirigent Erik Janssen terug aan de top. Met het verplichte werk Sinfonietta No.3 van Etienne Crausaz versloeg de band Excelsior uit Zalk. Regerend kampioen Pro Rege uit Heerenveen werd slechts vijfde. In 2014 werd De Spijkerpakkenband ook al kampioen, vorig jaar werden de Opsterlanders verslagen door Pro Rege. Voorzitter en slagwerker Thies Nicolai: ,,We hebben niet meer steeds gezegd dat we móésten winnen. Vorig jaar deden we dat wel. Dat zorgde voor veel extra druk op de ketel. Nu zaten we met veel meer rust op het podium en viel alles tijdens het spelen op zijn plaats." Vooral de uitvoering van de solistische passages door de verschillende secties maakte indruk op de jury. De Bazuin kreeg ‘s avonds een staande ovatie van het publiek voor zijn vertolking van het verplichte werk The triumph of time van Peter Graham. De jury gaf de Oentsjerkers 97 punten voor de uitvoering. Dat was slechts één punt minder dan Schoonhoven, dat zijn status als topfavoriet waarmaakte. Gloria Deï uit Gerkesklooster-Stroobos werd in de tweede divisie tweede. Dat is opnieuw een goed resultaat voor de band, die vorig jaar als debutant in deze divisie vierde werd. Kampioen werd Constantijn Huygens uit Appingedam, De Lofklank uit Ureterp werd derde. Vrijdagavond was de Groninger dirigent Jan Werkman de grote man. Hij won in de derde divisie met Gereformeerde Brassband Groningen. Zijn echtgenoot Aline Werkman eindigde daar vlak achter op de tweede plaats, als dirigent met haar korps Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen. Voor de Surhuisterveners was de tweede plaats in de derde divisie de beste prestatie in jaren. Greidebrass uit Spannum werd derde. Ook in de vierde divisie ging het kampioenschap naar een brassband van dirigent Werkman, Immanuël uit Eemsmond. Dirigent Paulus de Jong was hier met zijn twee korpsen, Euphonia uit Wolvega en Blaast de Bazuin uit Oude- en Nieuwebildtdijk, goed voor de tweede en derde plaats. Minder animo De organisatie maakt zich zorgen over de daling in het aantal deelnemende bands in de lagere divisies. Waar in de derde en vierde divisie vorig jaar nog negentien bands deelnamen, waren dit jaar slechts veertien. Voorzitter Pieter van Diepen zegt dat het bij deze bands steeds minder een automatisme is om deel te nemen aan de NBK. ,,Sommige brassbands doen nog slechts één keer per twee of drie jaar mee." Meer vandaag in het Friesch Dagblad

