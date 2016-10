Regio maandag, 24 oktober 2016

Lector NHL: politie komt kennis van ICT te kort Leeuwarden - De politie komt kennis en kunde te kort om cybercrime goed te bestrijden en om digitale middelen goed te gebruiken bij opsporing. Dat meldt Wouter Stol, lector cybersafety bij NHL Hogeschool en de Politieacademie, en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit, vandaag in het Friesch Dagblad. Digitale misdaad is groeiende in Nederland, zo blijkt onder meer uit slachtofferenquêtes. Veel criminelen die zich voorheen schuldig maakten aan klassieke misdaad, zoals inbraken, stappen over op digitale misdaden. Ook worden klassieke misdaden als afpersing in een digitaal jasje gehesen. Cybercrime wordt bovendien niet alleen gepleegd door professionele criminelen, maar ook door gewone burgers, die bijvoorbeeld wraakporno plaatsen. De politie heeft volgens Stol specialisten in huis die veel digitale kennis en kunde hebben, maar in de breedte schiet de politie op dit vlak te kort. Niet alleen wordt cybercrime daarom niet effectief aangepakt, maar ook de kansen die digitalisering voor opsporing biedt worden niet volledig benut. Stol pleit daarom voor nieuwe selectiecriteria bij de politie, om zo meer digitale bekwaamheid in de organisatie te krijgen. Hij is een van de initiatiefnemers van het Cyber Science Center van NHL Hogeschool, Open Universiteit en Politieacademie, dat organisaties helpt met cybercrime. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

