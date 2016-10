Regio maandag, 24 oktober 2016

Meer inbraken in Fryslân Leeuwarden - De politie heeft afgelopen weekeinde meerdere mensen aangehouden voor inbraken en insluipingen in Fryslân. Het aantal inbraken neemt toe nu de donkere dagen aangebroken zijn. Gisterochtend wist de politie een 45-jarige Leeuwarder aan te houden voor een inbraak op de Boterhoek in Leeuwarden. In die omgeving zijn recent meerdere inbraken geweest. De politie onderzoekt of de man daar iets mee te maken heeft. Op vrijdagavond werd een 34-jarige Leeuwarder opgepakt voor een woninginbraak in de Papaverstraat in zijn woonplaats. Hij werd betrapt door een bewoner van het huis, toen hij haar slaapkamer binnenliep. De man werd na een Burgernetmelding aangetroffen door buurtbewoners, die hem vasthielden totdat de politie kwam. Waarschijnlijk is de man bij meerdere huizen geweest, want in de wijk stonden tientallen schuttingdeuren open. Onbekenden hebben zaterdag in verschillende bedrijven aan de Zwettelaan en Fonteinland in Leeuwarden ingebroken. Ook werd zaterdagavond toegeslagen in een woning aan de Ringnastins in Leeuwarden. In Drachten werd afgelopen week in een woning aan de Hillemalaan ingebroken. Gisteren werd een inbreker betrapt in Fletcher Hotel Paleis Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden en werd een inbreker overlopen in een huis aan de Grote Kerkstraat in Leeuwarden. Offensief Zodra de dagen korter worden is er doorgaans een toename van het aantal inbraken. De politie probeert dat tegen te gaan met het Donkere Dagen-offensief, waarbij extra maatregelen tegen inbraken worden genomen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties