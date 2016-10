Economie maandag, 24 oktober 2016

Streekboer redt meer groenten met afwijking Leeuwarden - De Streekboer heeft de afgelopen weken 1500 bloemkolen met een mankement verkocht en bestellingen opgetekend voor nog eens duizend. Maar als het aan de organisatie ligt, wordt de actie verder uitgebouwd. De Streekboer verkocht de afgelopen weken een deel van de 60.000 bloemkolen van boer Reinder de Jong uit Pietersbierum die afgekeurd zijn wegens mankementen, zoals een gele kleur. Volgens Janco Heida van De Streekboer is er vraag naar dergelijke groenten. ,,Veel mensen vroegen ons wat er mis mee is. Er zijn bijvoorbeeld twintig Friese restaurants die de bloemkolen wilden." De organisatie probeert de komende weken meer bloemkolen te redden. Heida: ,,In Fryslân zijn twee bloemkoolboeren met dezelfde problemen. Die gaan we benaderen." De organisatie gaat ook kijken of andere groenten verkocht kunnen worden. ,,Van boeren begrepen we dat ook bijvoorbeeld veel gemankeerde spruitjes, wortels en uien worden weggegooid. We gaan kijken of we daar ook iets mee kunnen." De komende weken gaat De Streekboer bekijken hoe de distributie van de duizenden bloemkolen geregeld kan worden. Ook wordt er gekeken of de groenten geconserveerd kunnen worden, zodat ze op langere termijn verkocht kunnen worden. ,,Van de bloemkolen wordt bijvoorbeeld soep gemaakt", vertelt Heida. ,,Dat is veel langer houdbaar." De groenten zijn ondanks een mankement nog prima eetbaar. Heida: ,,Alleen perfecte groenten worden verkocht. Dat idee willen we veranderen." De Streekboer verkoopt de groenten voor de prijs die de boeren vragen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties