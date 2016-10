Sport zaterdag, 22 oktober 2016

Bakker wint met veteranenteam EK jeu de boules

Leeuwarden - Martin Bakker is in Monaco met het Nederlands team Europees kampioen jeu de boules bij de veteranen geworden. De 67-jarige Leeuwarder zorgde samen met Bert van Dijk, Rajen Koebeer en Henry Calvetti in het land van de bakermat van de sport voor een heuse primeur. Nog nooit eerder pakte een Nederlands team in de categorie vanaf 55 jaar de Europese titel. ,,Dit is een leuke opkikker voor de jeu-de-boulessport in Nederland", vindt Bakker.

De Leeuwarder, die lid is van de plaatselijke jeu-de-boulesvereniging Le Biberon, zegevierde in de eindstrijd met zijn maten, waarvan twee afkomstig zijn uit Amsterdam en één uit Amstelveen, over Luxemburg. Het werd een overtuigende 13-2 zege voor het Nederlandse kwartet, dat de Luxemburgers eerder in het toernooi nog moeizaam met 13-10 had verslagen. ,,Jeu de boules is een spel van souplesse, maar de zenuwen spelen ook een belangrijke rol."

In de halve finale werd Duitsland, met oude rot Klaus Mohr, verslagen, nadat de Duitsers in de voorronde nog te sterk waren voor Bakker c.s. ,,Dat resultaat was niet meer van belang, omdat we al vier partijen hadden gewonnen. Maar het is altijd leuk om van ....

De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

Reacties: