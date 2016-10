Regio zaterdag, 22 oktober 2016

Meer teken; aantal besmette wisselt Leeuwarden - Het gemiddelde aantal teken is in Nederland tussen 2006 en 2016 toegenomen, met een piek in 2015. Het percentage teken dat is besmet met de borreliabacterie, die bij mensen de ziekte van Lyme kan veroorzaken, wisselt per locatie waar de insecten zijn gevangen voor onderzoek. Op de ene locatie heeft 7,5 procent van de teken de bacterie bij zich, terwijl op de andere locatie 25 procent is besmet. Dat blijkt uit een langjarig onderzoek van de Wageningen Universiteit. De piek in 2015 duidt er op dat de larven en nimfen (nog niet volwassen teken) in 2014 hebben kunnen profiteren van het enorme aantal muizen dat jaar, zodat ze zich verder konden ontwikkelen. Muizen zijn belangrijke gastheren voor larven. Borreliabacterie Vrijwilligers vingen voor het onderzoek tien jaar lang iedere maand rond dezelfde tijd teken op dertien vaste trajecten van tweehonderd vierkante meter in Nederland, waaronder een traject in Appelscha en een op Schiermonnikoog. Doel daarvan was inzicht te krijgen in de verspreiding van teken in Nederland en de risico's op een infectie met de borreliabacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Deze bacterie is gevonden bij teken op alle gecontroleerde locaties, maar het aantal besmette teken wisselt. De kans op besmetting is twee op de honderd beten. In de meeste gevallen gaat het om een milde vorm, die met een antibioticakuur wordt verholpen. De universiteit geeft geen afzonderlijke resultaten voor de onderzochte locaties, omdat die los van elkaar een vertekend beeld kunnen geven voor de situatie in een regio. 122.000 teken De vrijwilligers vingen de beestjes door een wit laken achter zich aan te slepen, waaraan de teken zich vasthaakten. De totale tekenvangst over tien jaar tijd kwam op 122.000. 70 procent van de vangst betrof larven, 27 procent nimfen en 3 procent volwassen teken. Augustus was traditiegetrouw een piekmaand voor de larvenvangst. Voor volwassen teken is dat mei en voor nimfen juni. De tellingen in de onderzoeksgebieden stoppen nu. Volgens bioloog Arnold van Vliet is er met hulp van de vrijwilligers een schat aan informatie verzameld. Het project kreeg voor drie jaar financiering van het rijk. Voor de overige jaren is er veel met eigen middelen gedaan. ,,Toen we begonnen hadden we niet kunnen bedenken dat we dit zo lang hadden kunnen volhouden", aldus Van Vliet.

