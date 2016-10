Regio zaterdag, 22 oktober 2016

Stationskappen Leeuwarden weg om roest Leeuwarden - De 125 jaar oude gietijzeren zuilen en draagconstructie van een deel van de perronoverkapping op het station van Leeuwarden zijn in zo'n slechte staat dat spoorwegbeheerder ProRail die volgende week verwijdert. Het gaat om overkapping van de perrons voor de treinen naar Sneek, Harlingen en Heerenveen. De pilaren zijn van binnenuit gaan roesten en er zitten scheuren in de constructie. Extreem harde wind kan mogelijk gevaar opleveren voor de omgeving. Reden voor Prorail om de kappen nu te verwijderen. De zuilen uit 1891 die de overkapping dragen, deden ooit dienst als afvoer van regenwater. In het verleden is dat al aangepast door regenpijpen buiten de zuilen te plaatsen. Toch zijn de zuilen daarna van binnenuit zover aangetast dat er vervanging moet komen, of renovatie. De houten fundering, ook uit 1891, sluit bovendien niet voldoende meer aan op de zuilen die erop staan. De spoorbeheerder bekijkt naar aanleiding van deze problemen of ook andere stationskappen in het land moeten worden onderzocht. Woordvoerder Aldert Baas kon gisteren niet zeggen hoeveel stations met een vergelijkbare constructie worden geÔnspecteerd en of daar Friese stations bij zitten. ,,Dat wordt onderzocht." De kappen in Leeuwarden worden vervangen door een tijdelijke constructie. Wanneer die er komt is nog niet bekend. De slechte staat werd ontdekt bij voorbereidingen voor onderhoudswerk, dit voorjaar. De overkapping was aan een verfbeurt toe, maar bij een controle werd duidelijk dat groter onderhoud nodig was. Volgens Prorail is de aantasting voor een deel duidelijk zichtbaar, maar die aan de fundering was dat niet. De beheerder liet verder onderzoek doen naar de exacte staat van de constructie. Uit dat onderzoek blijkt nu dat extreem harde wind mogelijk gevaar oplevert Het werk om ze te verwijderen begint dinsdag. Er wordt zoveel mogelijk bij nacht gewerkt, om overlast voor reizigers te beperken. Volgens Baas is het streven de overkapping binnen een week weg te halen. Bij normale weersomstandigheden is er er volgens Prorail geen sprake van een veiligheidsrisico. Voor de komende dagen wordt geen extreem weer verwacht. Mocht er tussen nu en het verwijderen van de kappen toch extreem weer komen dan worden maatregelen genomen. ,,Delen van het station worden dan afgezet en in het extreemste geval worden de perrons ontruimd", zegt Baas. De overkapping en gietijzeren constructie hebben geen beschermde status. De naastgelegen grote stationshal, ook uit 1891, heeft dat wel. Het bouwwerk is vanwege de dakconstructie en wand uniek in Nederland en wordt daarom aangemerkt als rijksmonument. Deze overkapping heeft ook onderhoud nodig, maar kan behouden blijven. Baas kon gisteren niet zeggen hoe vaak de staat van (historische) stationskappen in Nederland wordt gecontroleerd en hoe vaak er regulier onderhoud wordt gepleegd. Dat komt omdat dit maatwerk is en dus per station kan verschillen. Wel meldt hij dat er geregeld wordt gecontroleerd. De spoorwegbeheerder bekijkt na het weghalen van de constructie of de huidige kappen nog te renoveren zijn. ,,Maar je zou ook kunnen denken aan een reproductie of iets totaal nieuws. Zoiets neemt natuurlijk tijd in beslag, daarom plaatsen we een tijdelijke voorziening."

