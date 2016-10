Regio zaterdag, 22 oktober 2016

Ook Tjongerschans en Antonius worstelen met zorgbudget Leeuwarden - Niet alleen Nij Smellinghe in Drachten, maar ook de Tjongerschans in Heerenveen en het Antonius in Sneek komen dit jaar niet uit met hun zorgbudget. ,,Ik kan niet garanderen dat de Tjongerschans dit jaar geen patiŽntenstop moet instellen", zegt directeur Patrick Vink. Op dit moment dreigt het ziekenhuis het zorgbudget van rond de 110 miljoen euro met 2,5 tot 4 procent te overschrijden. ,,Als we boven de 4 procent uitkomen, dan wordt het heel moeilijk", aldus Vink. Joost Wijnbergen, manager ziekenhuiszorg van het Antonius, wil geen bedragen of percentages noemen. ,,De zorg moet gewoon doorgaan, dat is onze insteek. Maar we zijn met de verzekeraars in overleg om te voorkomen dat we maatregelen als Drachten moeten nemen." De ziekenhuizen van MCL in Harlingen en Leeuwarden lijken rond te komen met het budget, stelt woordvoerder Frits Mostert. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het MCL door de invoering van een nieuw patiŽntensysteem dit voorjaar minder behandelingen heeft uitgevoerd. Gisteren maakte het Friesch Dagblad bekend dat Nij Smellinghe vanaf maandag een patiŽntenstop invoert voor mensen met niet-acute hulpvragen. Ook worden verschillende afdelingen vanaf half november een dagdeel in de week gesloten om te voorkomen dat het ziekenhuis het jaar afsluit met een tekort van tien miljoen euro. Nij Smellinghe heeft een veel grotere toeloop van patiŽnten gehad dit jaar dan verwacht. Ook de Tjongerschans en het Antonius hebben meer patiŽnten behandeld dan gepland. ,,De hulpvraag van ouderen via de spoedeisende hulp neemt toe en daarnaast zien we meer patiŽnten uit Steenwijkerland komen, omdat het ziekenhuis in Meppel minder taken uitvoert", legt Vink uit. Het tekort is dit jaar daardoor ook groter dan in voorgaande jaren. ,,En als er nu extra patiŽnten vanuit Smallingerland naar ons komen, en dat ligt wel in de lijn der verwachting, dan wordt het bij ons nog nijpender." Meer vandaag in het Friesch Dagblad

